У Харкові прогримів вибух: що відомо

Наразі на Харківщині оголошено повітряну тривогу

Місто Харків зазнало обстрілу з боку російських окупантів вранці 24 липня. Про це повідомляє Харківській міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 05:16 міський голова повідомив у своєму Telegram каналі: «У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні».

Керівник ОВА уточнив, що Харків перебуває під ворожою атакою, та закликав місцевих жителів не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

«Окупанти завдають ударів по Харкову! Будьте в укриттях», – йдеться в заяві очільника ОВА.

Пізніше стало відомо про ще вибухи у місті. Глава ОВА заявив, що ворог продовжує обстріл, та повідомив про повторні удари. Мер Харкова також підтвердив ще один вибух. За його словами, перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста.

«Близько 05:00 год окупанти вдарили по Малоданилівській громаді. Є загорання цивільної будівлі. За уточненими даними, один цивільний чоловік зазнав поранень. Без госпіталізації», – додав він.

Зазначимо, що перед цим в командуванні Повітряних сил заявляли про фіксацію в районі міста Харків ворожого безпілотника. А вже о 5:12 військові попередили про загрозу балістики зі сходу. Вибух у Харкові пролунав через кілька хвилин після цього.

Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Раніше на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб.