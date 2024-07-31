У Львові 20-річний хлопець погрожував підірвати квартиру: чим все закінчилося

Хлоакць погрожує підпалити квартиру і вистрибнути з п’ятого поверху, якщо поліцейські намагатимуться проникнути у квартиру

Молодик вимагає у родичів 100 тис. грн, у разі відмови він погрожує підірвати квартиру

У Львові 20-річний хлопець погрожував підірвати квартиру і себе, якщо йому не передадуть 100 тисяч гривень. Про це у Telegram повідомив депутат міської ради Ігор Зінкевич.

За словами депутата, подія розгорталася у Львові, на проспекті Чорновола 45. Грошей порушник вимагав у родичів.

«Повідомляють, що на проспекті Чорновола чоловік вимагає 100 тисяч гривень у родичів, у разі відмови він погрожує, що підірве квартиру. Для цього він увімкнув газ на кухні. Задля безпеки газівники вимкнули газ у будинку», – написав Зінкевич.

На місці працюють усі відповідні служби, тривають переговори.

«Поки що він погрожує підпалити квартиру і вистрибнути з п’ятого поверху, якщо поліцейські намагатимуться проникнути у квартиру», – зазначив депутат міськради.

О 19:32 Зінкевич повідомив, що правоохоронцям вдалося потрапити у квартиру, перемовини з чоловіком тривають вже майже годину.

ОНОВЛЕНО. О 19:50 депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що і«сторія на Чорновола завершилася позитивно».

«Чоловіка зняли з підвіконня. Наразі з ним працюють співробітники поліції», – повідомив депутат.

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