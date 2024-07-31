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У Львові 20-річний хлопець погрожував підірвати квартиру: чим все закінчилося

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Львові 20-річний хлопець погрожував підірвати квартиру: чим все закінчилося
Хлоакць погрожує підпалити квартиру і вистрибнути з п’ятого поверху, якщо поліцейські намагатимуться проникнути у квартиру
фото: Ігор Зінкевич, Telegram

Молодик вимагає у родичів 100 тис. грн, у разі відмови він погрожує підірвати квартиру

У Львові 20-річний хлопець погрожував підірвати квартиру і себе, якщо йому не передадуть 100 тисяч гривень. Про це у Telegram повідомив депутат міської ради Ігор Зінкевич.

За словами депутата, подія розгорталася у Львові, на проспекті Чорновола 45. Грошей порушник вимагав у родичів.

«Повідомляють, що на проспекті Чорновола чоловік вимагає 100 тисяч гривень у родичів, у разі відмови він погрожує, що підірве квартиру. Для цього він увімкнув газ на кухні. Задля безпеки газівники вимкнули газ у будинку», – написав Зінкевич.

На місці працюють усі відповідні служби, тривають переговори.

«Поки що він погрожує підпалити квартиру і вистрибнути з п’ятого поверху, якщо поліцейські намагатимуться проникнути у квартиру», – зазначив депутат міськради.

О 19:32 Зінкевич повідомив, що правоохоронцям вдалося потрапити у квартиру, перемовини з чоловіком тривають вже майже годину.

ОНОВЛЕНО. О 19:50 депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що і«сторія на Чорновола завершилася позитивно».

«Чоловіка зняли з підвіконня. Наразі з ним працюють співробітники поліції», – повідомив депутат. 

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Старобабанівської виправної колонії, який погрожував вогнепальною зброєю працівнику станції технічного обслуговування автомобілів. Про це повідомляє пресслужба ДБР. За даними слідства, 24 липня посадовець перебував у нетверезому стані в приміщенні СТО, розташованого неподалік Умані Черкаської області.

До слова, у Києві правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві іноземця за Bitcoin. Про це повідомляє поліція Києва.

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Теги: переговори Ігор Зінкевич порушник чоловік Львів

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