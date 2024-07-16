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Підвищення цін на газ? «Нафтогаз» прокоментував чутки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Підвищення цін на газ? «Нафтогаз» прокоментував чутки
Знову ширяться чутки про нібито можливе підвищення ціни на газ для побутових споживачів
фото з відкритих джерел

Тариф на газ залишається незмінним, запевнили у газопостачальній компанії «Нафтогаз України» 

 Фіксована ціна на газ для населення гарантована до 30 квітня 2025 року. Про це повідомляє газопостачальна компанія «Нафтогаз України» у Facebook.

«Знову ширяться чутки про нібито можливе підвищення ціни на газ для побутових споживачів. Спростовуємо: тариф на газ від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишається незмінним! Фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія сумлінно дотримується своїх зобов'язань перед споживачами.

Нагадаємо, лідер «Батьківщини», народна депутатка Юлія Тимошенко висловила впевненість, що ціна кіловата атомної енергії, яка і йде на потреби українського споживача – 97 копійок. Тому, на її думку, для підвищення вартості електроенергії до 4.32 грн. не було жодних причин. 

Також повдомлялося, що українська зернова асоціація, яка об’єднує експортерів 90% української зернової продукції звернулась до депутатів Верховної Ради стосовно планів підвищення акцизів на дизпаливо та бензин.

До слова, ціни на таксі у Києві продовжують зростати, проте реальний дохід водіїв знизився під час війни.

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Теги: тарифи підвищення цін населення Нафтогаз України

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