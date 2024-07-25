За добу на Сумщині пролунало більше 150 вибухів

У Сумській області протягом доби було 34 обстріли

За минулу добу на Сумщині було зафіксовано 34 обстріли, в результаті яких пролунало понад 150 вибухів. Під вогонь потрапили такі громади: Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська. Ворог застосовував різноманітну зброю: від мінометів та артилерії до реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Найбільшої шкоди завдано інфраструктурі та житловим будинкам. На щастя, інформації про постраждалих серед цивільного населення поки що немає.

Протягом доби ворог застосував різні види озброєння по громадах Сумської області

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів), АГС (38 вибухів). Також з ворожого гвинтокрила були пуски ракет типу «НАР» (8 вибухів).

Есманьська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли (24 вибухи), обстріли з використанням FPV дронів (28 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з РСЗВ «Град» (20 вибухів) та завдали ударів з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Хотінська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання 1 боєприпасу (1 вибух).

Середино-Будська громада: 26 мін скинув ворог на територію громади.

Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (2 вибухи).

Шалигинська громада: з території РФ з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Місцева влада закликає мешканців дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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