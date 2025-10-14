У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками: чи вдалося врятувати екіпаж

Причини затоплення судна наразі залишаються невідомими

12 жовтня в Чорному морі затонуло вантажне судно Eileen, на борту якого перебували 10 українських моряків. Судно прямувало з Туреччини до України. Всі члени екіпажу були врятовані без серйозних травм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Maritime.

Інцидент стався приблизно за 260 км на схід від болгарського міста Варна. Сигнал лиха надійшов після 13:00, коли на судні було виявлено пробоїну, через яку всередину потрапляла вода.

Першими на місце події прибули рятувальні сили. Постачальне судно, яке працює на газових родовищах Туреччини, виявило екіпаж судна Eileen, що перебував у рятувальних плотах. Всі 10 моряків були перевезені на борт судна у задовільному стані, без ознак серйозних травм.

Після порятунку українських моряків, їх доставили до вантажного порту в провінції Зонгулдак на півночі Туреччини. Причини затоплення судна наразі залишаються невідомими. Болгарські ВМС повідомили, що вертоліт був направлений на місце події, проте забруднення моря не виявлено.

