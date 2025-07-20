Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У В’єтнамі затонуло екскурсійне судно: загинули понад 30 осіб

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У В’єтнамі затонуло екскурсійне судно: загинули понад 30 осіб
Трагедія сталася у затоці Халонг
фото з відкритих джерел

Судно під назвою «Чудове море», на борту якого перебували 48 туристів і п’ятеро членів екіпажу, потрапило в сильний шторм

У затоці Халонг у В’єтнамі під час шторму перекинулося туристичне судно з понад півсотнею людей на борту. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 34 особи, кількох пасажирів досі вважають зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трагедія сталася 19 липня близько 13:30 за місцевим часом. Судно під назвою «Чудове море», на борту якого перебували 48 туристів і п’ятеро членів екіпажу, потрапило в сильний шторм у популярному серед туристів регіоні.

Після перевертання корабля було втрачено GPS-сигнал. До пошуків одразу залучили підрозділи ВМС, прикордонників, поліцію, портову адміністрацію, а також 27 катерів і два рятувальні судна. Проте уникнути численних жертв не вдалося.

За останніми даними, врятовано 11 осіб. Доля інших наразі невідома. Водолази продовжують пошук у складних умовах: сильний вітер, дощ і темрява суттєво ускладнюють роботи.

Один із рятувальників, 64-річний водолаз Джінь Кхак Зьонг, зазначив, що салон судна вже повністю обстежено. За його словами, в ньому тіл більше не виявлено, проте є ймовірність, що частину загиблих могло віднести течією. Доступ до машинного відділення та кабіни ускладнений через великий шар мулу.

Особистості та громадянство пасажирів наразі офіційно не оприлюднені. Усі сили продовжують працювати безперервно, поки не буде знайдено всіх людей, які перебували на судні.

Зазначимо, що затока Халонг є однією з головних туристичних принад В’єтнаму та входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку цей регіон відвідують тисячі туристів з різних країн світу. Причини трагедії наразі з’ясовуються.

Раніше ми писали, що у Нігерії внаслідок руйнівної повені, яка накрила місто Моква в штаті Нігер 30 травня, кількість загиблих перевищила 200 осіб. Ще близько 500 людей вважалися зниклими безвісти на час рятувальної операції. Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцевих чиновників, передає «Главком».

Стихія вдарила з особливою силою по містах Тіффін Маза та Ангуван Хаусава після потужних злив. За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років. Заступник голови місцевого самоврядування Муса Кімбоку повідомив, що пошуково-рятувальні роботи зупинили, оскільки шансів знайти живих майже не залишилося.

Теги: шторм Затока ЮНЕСКО В'єтнам

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів з Словаччини та Угорщини
«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів з Словаччини та Угорщини: причина
8 липня, 01:56
Уряд В’єтнаму змінив вирок Чуонг Мі Лан за скоєні злочини
Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
26 червня, 13:16
В'єтнам сплачуватиме США 20% мита на всі товари, що надходитимуть до країни
Президент США уклав торговельну угоду ще з однією країною
2 липня, 22:01

Соціум

У В’єтнамі затонуло екскурсійне судно: загинули понад 30 осіб
У В’єтнамі затонуло екскурсійне судно: загинули понад 30 осіб
Росію атакували безпілотники: в аеропортах затримуються рейси, потяги не їдуть
Росію атакували безпілотники: в аеропортах затримуються рейси, потяги не їдуть
Азербайджан готує міжнародний позов проти росії через катастрофу літака AZAL – Алієв
Азербайджан готує міжнародний позов проти росії через катастрофу літака AZAL – Алієв
Поляки обурилися через промову українського посла: що їх розлютило?
Поляки обурилися через промову українського посла: що їх розлютило?
У Польщі заплановані масштабні мітинги проти імміграції
У Польщі заплановані масштабні мітинги проти імміграції
Чехія легалізувала вирощування та зберігання канабісу
Чехія легалізувала вирощування та зберігання канабісу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
17K
Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна
7152
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
7050
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6838
Прогноз магнітних бур на 19-21 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Сьогодні, 00:23
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua