У В’єтнамі затонуло екскурсійне судно: загинули понад 30 осіб

Судно під назвою «Чудове море», на борту якого перебували 48 туристів і п’ятеро членів екіпажу, потрапило в сильний шторм

У затоці Халонг у В’єтнамі під час шторму перекинулося туристичне судно з понад півсотнею людей на борту. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 34 особи, кількох пасажирів досі вважають зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трагедія сталася 19 липня близько 13:30 за місцевим часом. Судно під назвою «Чудове море», на борту якого перебували 48 туристів і п’ятеро членів екіпажу, потрапило в сильний шторм у популярному серед туристів регіоні.

Після перевертання корабля було втрачено GPS-сигнал. До пошуків одразу залучили підрозділи ВМС, прикордонників, поліцію, портову адміністрацію, а також 27 катерів і два рятувальні судна. Проте уникнути численних жертв не вдалося.

За останніми даними, врятовано 11 осіб. Доля інших наразі невідома. Водолази продовжують пошук у складних умовах: сильний вітер, дощ і темрява суттєво ускладнюють роботи.

Один із рятувальників, 64-річний водолаз Джінь Кхак Зьонг, зазначив, що салон судна вже повністю обстежено. За його словами, в ньому тіл більше не виявлено, проте є ймовірність, що частину загиблих могло віднести течією. Доступ до машинного відділення та кабіни ускладнений через великий шар мулу.

Особистості та громадянство пасажирів наразі офіційно не оприлюднені. Усі сили продовжують працювати безперервно, поки не буде знайдено всіх людей, які перебували на судні.

Зазначимо, що затока Халонг є однією з головних туристичних принад В’єтнаму та входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку цей регіон відвідують тисячі туристів з різних країн світу. Причини трагедії наразі з’ясовуються.

Раніше ми писали, що у Нігерії внаслідок руйнівної повені, яка накрила місто Моква в штаті Нігер 30 травня, кількість загиблих перевищила 200 осіб. Ще близько 500 людей вважалися зниклими безвісти на час рятувальної операції. Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцевих чиновників, передає «Главком».

Стихія вдарила з особливою силою по містах Тіффін Маза та Ангуван Хаусава після потужних злив. За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років. Заступник голови місцевого самоврядування Муса Кімбоку повідомив, що пошуково-рятувальні роботи зупинили, оскільки шансів знайти живих майже не залишилося.