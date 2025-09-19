Розвідники висадились на Тендрівській косі та влаштували окупантам пастку

У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив ворожий багатоцільовий тягач

Спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили успішний рейд на Тендрівську косу. Бійці знищили ворожий багатоцільовий всюдихід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

Як зазначається, чергову нічну висадку на Тендрівську косу та встановлення мінних загороджень здійснили бійці центру морських операцій Viking Департаменту активних дій Головного управління розвідки. «У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 Вітязь», – кажуть розвідники.

Головне управління розвідки зазначило, що російські загарбники використовували тягач для доставки особового складу, зброї та провізії на свої позиції. «Гусеничного русского «вітязя» знищено», – додали розвідники.

Тендрівська коса – це вузький острів-коса завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована в північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.

Нагадаємо, спецпризначенці Головного управління розвідки 10 вересня вистежили та успішно атакували в акваторії Чорного моря корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ. Він обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.

Як повідомлялося, Україна здійснила прорив у військовій історії. Вперше у світі FPV-дрони результативно вразили бойовий корабель – російський корвет проєкту «Буян-М», який є носієм крилатих ракет «Калібр».

До слова, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч проти 18 вересня завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.