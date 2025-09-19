Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідники висадились на Тендрівській косі та влаштували окупантам пастку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Розвідники висадились на Тендрівській косі та влаштували окупантам пастку
Розвідки здійснили успішний рейд на Тендрівську косу
скріншот з відео ГУР

У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив ворожий багатоцільовий тягач

Спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили успішний рейд на Тендрівську косу. Бійці знищили ворожий багатоцільовий всюдихід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

Як зазначається, чергову нічну висадку на Тендрівську косу та встановлення мінних загороджень здійснили бійці центру морських операцій Viking Департаменту активних дій Головного управління розвідки. «У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 Вітязь», – кажуть розвідники.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Головне управління розвідки зазначило, що російські загарбники використовували тягач для доставки особового складу, зброї та провізії на свої позиції. «Гусеничного русского «вітязя» знищено», – додали розвідники.

Тендрівська коса – це вузький острів-коса завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована в північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.

Нагадаємо, спецпризначенці Головного управління розвідки 10 вересня вистежили та успішно атакували в акваторії Чорного моря корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ. Він обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.

Як повідомлялося, Україна здійснила прорив у військовій історії. Вперше у світі FPV-дрони результативно вразили бойовий корабель – російський корвет проєкту «Буян-М», який є носієм крилатих ракет «Калібр».

До слова, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч проти 18 вересня завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області. 

Читайте також:

Теги: ГУР Чорне море окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основною причиною катастрофи є не лише руйнування інфраструктури, а й екологічні чинники
Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням
29 серпня, 10:49
За повідомленням DeepState, ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку
Генштаб прокоментував повідомлення про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині
26 серпня, 17:25
Російський радар раннього виявлення має інструментальну дальність до 600 км
Розвідка уразила радіолокаційну систему С-400 в окупованому Криму
29 серпня, 12:21
Окупанти потрапили в оточення
ЗСУ: Російські війська потрапили в оточення під Добропіллям
30 серпня, 22:49
Атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь
28 серпня, 20:13
На Південно-Слобожанському наші війська зупинили сім атак противника
Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року
7 вересня, 09:18
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 61339 одиниць автомобільної техніки
Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 вересня, 07:01
Росія вкотре порушує всі норми міжнародного права
Росіяни змушують студентів працювати на військових заводах
14 вересня, 04:29
Через атаку пошкоджено будівлю Сумської ОДА
Росіяни вгатили по центру Сум: є потерпілі
7 вересня, 15:36

Події в Україні

26-річний Герой України став командиром 47-ї бригади
26-річний Герой України став командиром 47-ї бригади
Розвідники висадились на Тендрівській косі та влаштували окупантам пастку
Розвідники висадились на Тендрівській косі та влаштували окупантам пастку
Ірландія відправила ЗСУ техніку для розмінування
Ірландія відправила ЗСУ техніку для розмінування
Збори непотрібні – держава забезпечує дронами. Командувач Сил безпілотних систем відзвітував за пів року своєї діяльності
Збори непотрібні – держава забезпечує дронами. Командувач Сил безпілотних систем відзвітував за пів року своєї діяльності
Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 19 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua