Українські дрони зупинили роботу двох великих нафтопортів РФ на Чорному морі – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Українські дрони зупинили роботу двох великих нафтопортів РФ на Чорному морі – Bloomberg
Як відомо, з початку серпня Україна значно посилила атаки на російські нафтові об'єкти
фото: соціальні мережі

Роботу зупинили два найбільші нафтові термінали Росії біля Новоросійська – термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) та нафтобазу Шесхарис

Два найбільші російські нафтові порти на Чорному морі тимчасово припинили завантаження нафти на танкери після нічних атак українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з інформацією, йдеться про термінали, розташовані поблизу Новоросійська: Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобазу «Шесхарис». У КТК причиною зупинки назвали повітряну тривогу, тоді як щодо нафтобази «Шесхарис» точна причина припинення роботи невідома, хоча факт зупинки підтверджено.

Ці два термінали є ключовими для світового ринку, оскільки через них Росія та Казахстан експортують понад два млн барелів нафти щодня. Їхня сукупна потужність становить понад 40 млн барелів на добу, що робить їх важливою ланкою глобального ланцюга постачання нафти.

Видання додає, що з початку серпня Україна значно посилила атаки на російські нафтові об'єкти, що змусило Кремль заборонити експорт бензину та розглянути обмеження на експорт дизельного палива. Ці атаки були спрямовані переважно на нафтопереробні заводи, але мішенями також ставали порти та насосні станції.

Як повідомлялося, російське місто Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту РФ, у середу, 24 вересня, зазнало атаки безпілотників. Місцева влада повідомляє про двох загиблих та трьох постраждалих, а також про пошкодження п'яти житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і готелю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і мер самого Новоросійська Андрій Кравченко завили спершу про відбиття атаки безекіпажних катерів. Проте згодом у повітрі почали лунати вибухи. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв назвав подію «жахливою атакою з боку київського режиму» та повідомив, що відбиття атаки досі триває. 

Нагадаємо, у Волгоградській області РФ було уражено дві нафтоперекачувальні станції. Мова про «Кузьмичі-1» та «Зензеватку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

«Кузьмичі-1» – це проміжна нафтоперекачувальна станція, що належить АТ «Транснєфть – Приволга». Вона транспортує сиру нафту з району Саратова у бік Волгоградської області. Далі нафта йде через Кузьмичі в напрямку на Куйбишев – Тихорєцьк і далі до південних регіонів РФ (Ростовська, Краснодарський край, Новоросійськ).

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
