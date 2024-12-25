Авіакатастрофа в Казахстані. На літаку зафіксовано дивні отвори

Згодом мережею поширилися відео із слідами на фюзеляжі літака. На них помітно отвори, схожі на сліди від влучання уламків

Росавіація називала попередньою причиною авіакатастрофи: зіткнення з птахами

На фюзеляжі пасажирського літака Embraer азербайджанської авіакомпанії Azal, який розбився 25 грудня, видно глубокі отвори. Також, ймовірно, що літак перед падінням більше 50 хвилин літав з непрацюючими системами управління. Про це повідомляє Baza з посиланням на власні джерела в аеропорту казахстанського Актау.

Так, літак подав сигнал про аварійну ситуацію о 8:35, коли нібито зіткнувся з птахами, після чого на борту Embraer вибухнув газовий балон і відмовили системи управління. Після цього капітан літака запросив посадку в аеропорту Актау.

Пілоти, ймовірно, керували бортом лише тягою двигунів. Коли літак підлітав до узбережжя, екіпаж виконав кілька віражів – за словами джерел, капітан не міг створити посадкову конфігурацію для посадки в аеропорт і вирішив садити борт на майданчик, підібраний з повітря. Однак о 9:29 літак здійснив жорстку посадку – передня частина Embraer розвалилася і загорілася, а ось хвостова залишилася цілою.

Згодом мережею поширилися відео із слідами на фюзеляжі літака. На них помітно отвори, схожі на сліди від влучання уламків.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Зазначимо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами.

«Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.