Трамп взявся перейменовувати найвищу гору Північної Америки. У чому її важливість

Гора була раніше перейменована експрезидентом США Бараком Обамою у 2015 році на честь місцевих жителів

Новообраний президент США Дональд Трамп висловив намір перейменувати найвищу гору Північної Америки Деналі назад на Мак-Кінлі. Про це повідомляє FOX News.

Так, гора була перейменована експрезидентом США Бараком Обамою у 2015 році на честь місцевих жителів. Тож, виступаючи перед консерваторами на конференції у Фініксі, Трамп пообіцяв і зазначив, що експрезидент Вільям Мак-Кінлі, 25-й президент США, також був республіканцем.

Вперше він пообіцяв скасувати дії Обами в серпні 2015 року у дописі в Х, і назвав це «образою для Огайо», де Мак-Кінлі народився і виріс.

Під час свого виступу він також пообіцяв скасувати ребрендинг демократами південних військових баз, названих на честь конфедератів, як-от Форт Ліберті у Фейетвіллі, штат Північна Кароліна, який раніше мав ім’я генерала Брекстона Брегга.

Гора Деналі, яка має висоту понад 6100 м, була спочатку названа горою Мак-Кінлі в 1896 році після того, як золотошукач, який досліджував регіон, почув, що Мак-Кінлі, прихильник золотого стандарту, виграв кандидатуру від Республіканської партії на пост президента. У 2015 році Міністерство внутрішніх справ США в підписаному Обамою наказі про зміну назви на Деналі (на честь місцевих жителів) зазначило, що Мак-Кінлі ніколи не відвідував гору і не мав «значного історичного зв’язку з горою чи Аляскою».

Нагадаємо, звинувачення обраного президента США Дональда Трампа на адресу Панами у тому, що вона стягує з Вашингтона надто високі тарифи за використання каналу, не обґрунтовані і можуть спричинити серйозні наслідки. Про це йдеться у статті газети The Wall Street Journal. Журналісти наголосили, що кожне судно платить за тією самою ставкою залежно від тоннажу та типу, а не від приналежності до певної країни.

Автори статті припустили, що відомий любов'ю до гучних заяв Трамп просто не знає, за якими правилами функціонує Панамський канал. Скоріше за все, його турбує зростання впливу Китаю на Латинську Америку.

Також відомо, що план обраного президента Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії стане найбільшим територіальним придбанням США в історії. Про це пише газета The New York Post. Це перевершить навіть покупку у Франції Луїзіани в 1803 році, яка на той момент майже подвоїла територію Америки.

Площа Гренландії (216,6 тис км²) дещо перевищує площу Луїзіани (135,6 тис км²). Острів також вдвічі більший за анексований в 1845 році штат Техас (695 6 тис км²). Запропонований адміністрацією Трампа крок перевершить покупку Аляски президентом Ендрю Джонсоном у 1867 році, чия площа становить 591 тисячу квадратних миль.