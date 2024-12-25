Суспільство однієї із найрозвиненіших країн Азії стало «суперстарим»

За нинішніх темпів спаду до 2100 року населення країни скоротиться до 25 млн людей, нині воно становить 51 млн людей

Південна Корея бореться з низьким рівнем народжуваності, який у 2023 році впав до 0,72 дитини на жінку

Нові дані Міністерства внутрішніх справ і безпеки Південної Кореї свідчать, що суспільство країни стало «суперстарим» – кожному пʼятому громадянину 65 і більше років. Про це повідомляє CNN.

Наразі в Південній Кореї кількість людей у ​​віці 65 років і старше становить 10,24 мільйона, або 20% від усього населення. ООН класифікує країни так: понад 7% населення віком 65 років і більше – це «суспільство, яке старіє», понад 14% – «суспільство похилого віку», а понад 20% – «суперстаре суспільство».

Це поглиблює демографічну кризу в країні. Південна Корея бореться з низьким рівнем народжуваності, який у 2023 році впав до 0,72 дитини на жінку, тоді як для підтримки чисельності населення необхідно 2,1. Це стало найнижчим показником у світі. За нинішніх темпів спаду до 2100 року населення країни скоротиться до 25 млн людей – нині населення становить 51 млн людей.

Експерти кажуть, що причинами демографічного зсуву в Азії (проблеми з народжуваністю є також в Японії та Китаї) є сувора культура праці, стагнація зарплат, зростання вартості життя, зміна ставлення до шлюбу та гендерної рівності.

Такі ініціативи, як продовження оплачуваної відпустки для догляду за дитиною, видача грошових «дитячих ваучерів» новоспеченим батькам і соціальні кампанії, які заохочують чоловіків брати участь у догляді за дітьми та домашньому господарстві, не змогли змінити тенденцію скорочення народжуваності в Південній Кореї.

До слова, в Україні перед повномасштабним вторгненням на одну жінку дітородного віку припадала 1,2 дитини, після початку повномасштабного вторгнення – 0,9. Цей показник третій з кінця у світі.

Водночас не лише у Південній Кореї є демографічна криза. Так, до 2035 демографічна ситуація в Китаї може сильно погіршитися. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на експертів. За їхніми словами, населення азійської країни почало скорочуватися ще 2022 року.

«До 2035 року Китай буде таким самим, як зараз Фушунь, де, за оцінками ООН, 30 відсотків китайців віком від 60 років», – зазначила газета. Видання додало, що місто Фушунь на північному сході КНР стало яскравим прикладом старіння населення. За даними газети, у населеному пункті висока частка літнього населення, на що вказує велика кількість оголошень із рекламою зубних імплантів та цвинтарів.