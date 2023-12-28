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Масштабна ДТП у Туреччині: десяток загиблих, майже 60 поранених (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна ДТП у Туреччині: десяток загиблих, майже 60 поранених (фото)
Загалом у ДТП потрапили сім транспортних засобів, з них три автобуси та одна вантажівка
фото з відкритих джерел

Постраждалих транспортували до лікарень 30 каретами швидкої допомоги

Внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в чорноморському регіоні Туреччини, загинули 10 людей, 59 отримали поранення. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа у Twitter.

«У ланцюговій дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася сьогодні вранці о 04.36 у районі Текелер провінції Сакарія на шосе Північна Мармара, 10 людей загинули на місці події, 59 осіб отримали поранення, вісім із них у тяжкому стані. Постраждалих транспортували до лікарень 30 каретами швидкої допомоги», – повідомив міністр.

Масштабна ДТП у Туреччині: десяток загиблих, майже 60 поранених (фото) фото 1
Масштабна ДТП у Туреччині: десяток загиблих, майже 60 поранених (фото) фото 2

Як зазначив губернатор провінції Сакарія Яшар Караденіз в ефірі телеканалу CNN Türk, причиною аварії стали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман.

За попередньою інформацією, аварія сталася внаслідок зіткнення автомобіля та вантажівки, а потім в аварію потрапили інші транспортні засоби. За свідченнями очевидців, загибель деяких людей була спричинена наїздом автомобіля на тих, хто вийшов зі своїх автомобілів і спостерігав за першим ДТП.

Загалом у ДТП потрапили сім транспортних засобів, з них три автобуси та одна вантажівка.

Через це ДТП на шість годин було зупинено рух транспорту по шосе в напрямку Стамбула.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.

Теги: ДТП Туреччина автобус

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