У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені

Аварія сталася поблизо польсько-українського кордону

Мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП у Польщі. Унаслідок аварії загинув молодий чоловік, ще восьмеро травмувались. Про це пише Tvn.24.

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«В результаті зіткнення пасажирського мікроавтобуса та вантажівки, які стояли в черзі на кордоні з Україною, загинув приблизно 30-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварія сталася близько 5:30 на національній дорозі № 17 у Белжеці (Томашівський повіт).

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«На кордоні з Україною в Гребенному мікроавтобус, у якому їхало шестеро осіб, наїхав і врізався в задню частину вантажівки, яка стояла в черзі. Внаслідок цього інциденту загинув чоловік з мікроавтобуса віком близько 30 років», – розповіла диспетчер.

Відомо про п'ятьох постраждали. Для вантажівок, які прямують у бік прикордонного переходу Гребенне, рекомендований об’їзд із боку Підкарпатського воєводства через місто Седліска.

Нагадаємо, увечері 18 грудня сталася масштабна аварія на трасі Київ-Чоп неподалік Львова, де зіштовхнулись два легковики та вантажівка.