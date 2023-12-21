Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені
Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро українців
фото ілюстративне

Аварія сталася поблизо польсько-українського кордону

Мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП у Польщі. Унаслідок аварії загинув молодий чоловік, ще восьмеро травмувались. Про це пише Tvn.24.

«В результаті зіткнення пасажирського мікроавтобуса та вантажівки, які стояли в черзі на кордоні з Україною, загинув приблизно 30-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварія сталася близько 5:30 на національній дорозі № 17 у Белжеці (Томашівський повіт).

«На кордоні з Україною в Гребенному мікроавтобус, у якому їхало шестеро осіб, наїхав і врізався в задню частину вантажівки, яка стояла в черзі. Внаслідок цього інциденту загинув чоловік з мікроавтобуса віком близько 30 років», – розповіла диспетчер.

Відомо про п'ятьох постраждали. Для вантажівок, які прямують у бік прикордонного переходу Гребенне, рекомендований об’їзд із боку Підкарпатського воєводства через місто Седліска. 

Нагадаємо, увечері 18 грудня сталася масштабна аварія на трасі Київ-Чоп неподалік Львова, де зіштовхнулись два легковики та вантажівка.

Теги: ДТП Польща Україна українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У зв'язку із аварією на Галицькій площі, рух транспорту ускладнений
У центрі столиці сталася ДТП із перевертанням (відео)
Вчора, 16:11
Біля Львова сталася масштабна ДТП: заблоковано рух трасою Київ-Чоп
Біля Львова сталася масштабна ДТП: заблоковано рух трасою Київ-Чоп
18 грудня, 22:30
Встановлюються всі обставини трагедії, призначено експертизи
Смертельне ДТП на Львівщині за участю військових: ДБР відкрило провадження (фото, відео)
18 грудня, 11:58

Суспільство

NASA показало «різдвяну ялинку» у космосі (відео)
NASA показало «різдвяну ялинку» у космосі (відео)
У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені
У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені
Прославився вибуховими експериментами. Згадаймо сапера Олександра Пономаренка з Криму
Прославився вибуховими експериментами. Згадаймо сапера Олександра Пономаренка з Криму
Скільки часу навчають мобілізованих та від чого залежать терміни: роз’яснення ЗСУ
Скільки часу навчають мобілізованих та від чого залежать терміни: роз’яснення ЗСУ
Данілов назвав чотири ключові компоненти для відновлення авіасполучення в Україні
Данілов назвав чотири ключові компоненти для відновлення авіасполучення в Україні
Естонія повідомила, скільки ЗСУ потрібно снарядів на рік, аби отримати перевагу над окупантами
Естонія повідомила, скільки ЗСУ потрібно снарядів на рік, аби отримати перевагу над окупантами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
16K
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться
13K
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
8328
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
7495
«Останній союзник Росії» втікає в Новоросійськ
6253
Найдовша ніч 2023 року: коли чекати на зимове сонцестояння

Новини

На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Сьогодні, 07:06
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
Сьогодні, 06:10
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Вчора, 03:45

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua