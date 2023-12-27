Правоохоронець, який напідпитку скоїв смертельну ДТП, отримав вирок

ДТП сталася у червні 2023 року на трасі Київ – Одеса

У крові водія було виявлено 1,74 проміле алкоголю

Суд визнав винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років колишньому правоохоронцю, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП у Київській області. Також суд призначив обвинуваченому виплатити моральну шкоду двом потерпілим загальною сумою 1,3 млн грн та позбавив його права керувати транспортним засобом строком на шість років. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Слідство встановило, що правоохоронець у червні 2023 року сів за кермо автомобіля напідпитку. Разом з ним в авто перебували троє знайомих. Ввечері на автодорозі Київ – Одеса в Білоцерківському районі Київської області керманич втратив контроль над автівкою та зіткнувся з деревом.

«Внаслідок аварії на дорозі один з пасажирів – 26-річний чоловік – загинув на місці. Ще двоє пасажирів отримали чисельні тілесні ушкодження, забої, переломи та струс мозку», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у крові водія було виявлено 1,74 проміле алкоголю.

Колишнього правоохоронця суд визнав винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло іншим потерпілим тілесні ушкодження (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, Львівський прокурор отримав покарання за п’яну їзду.