Майк Пенс почав турне Близьким Сходом

Це перший візит в регіон високопоставленого співробітника адміністрації США після рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

Віце-президент США Майк Пенс і його дружина Керен в суботу прибули до Єгипту, звідки починається 4-денний близькосхідний політичний тур віце-президента. Пенс також відвідає Йорданію і Ізраїль. Рано вранці в суботу літак віце-президента Air Force Two зробив зупинку для дозаправки в аеропорту Шеннон в Ірландії. На аеродромі Пенс зустрівся з



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Це перший візит в регіон високопоставленого співробітника адміністрації США після рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

Віце-президент США Майк Пенс і його дружина Керен в суботу прибули до Єгипту, звідки починається 4-денний близькосхідний політичний тур віце-президента. Пенс також відвідає Йорданію і Ізраїль.

Рано вранці в суботу літак віце-президента Air Force Two зробив зупинку для дозаправки в аеропорту Шеннон в Ірландії.

На аеродромі Пенс зустрівся з американськими військовослужбовцями, закликавши їх, незважаючи на часткове припинення фінансування уряду США, продовжувати виконувати свої завдання. Раніше віце-президент уже заявляв, що урядовий шатдаун може мати «небезпечні наслідки для нашої оборони».

У Каїрі Майк Пенс проведе переговори з президентом Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі, в Йорданії зустрінеться з королем Абдалою II. У неділю вдень він прибуде до Ізраїлю.

Пенс є першим високопосадовцем в адміністрації США, який відвідав Близький Схід після оголошеного в минулому році рішення президента Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Це рішення викликало різко негативну реакцію як в регіоні, так і в світі в цілому.

Трамп також оголосив, що США перенесуть своє посольство в Єрусалим з Тель-Авіва. За оголошенням пішов так званий «День гніву» з демонстраціями протесту, що прокотилися по багатьох країнах світу.

Пенс є християнином-євангелістом. Відомо, що ця християнська церква активно підтримує Ізраїль і її прихильники виступають за зміцнення американо-ізраїльського альянсу.

Очікується, що, перебуваючи в Ізраїлі, Майк Пенс не зустрічатиметься з палестинськими лідерами.

Спочатку візит Пенса на Близький Схід планувався в грудні, але був перенесений після різкої реакції на рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Джерело: Голос Америки