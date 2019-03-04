На вулицях Польщі з’явилися плакати з запитанням, яку країну Путін захопить після України



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На плакатах польською мовою написано про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим

У Польщі на вулицях Варшави з'явились плакати з запитанням, яку країну захопить Путін після України. Про це йдеться у Facebook.

Зокрема, на плакатах польською мовою написано про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим.



«20 лютого 2014 року Росія розпочала окупацію українського Криму. На яку країну Путін нападе наступною?», - запитують автори плакату.

Раніше писали, анексія Криму у 2014 році: це було схоже на масове божевілля. «Після трагічних подій на Майдані втомлений емоціями мозок не сприймав все це як щось надзвичайне, як щось таке, що просто не вкладається у рамки всього попереднього плину життя. Лише потім прийшло усвідомлення, що мирного колишнього часу, коли конфлікти між країнами не виглядали нерозв'язними, вже не буде. Або вони нас, або ми їх. Іншого не дано. Війна триває і досі. В тому числі інформаційна», - написав журналіст Юрій Луканов.



Як повідомлялося, Яценюк вважає, що психотип Путіна не вкладається в голову жодного класичного політика, бо створює свої особисті правила гри, змушує за цими правилами грати всіх, а потім під час гри змінює правила для того, щоб однозначно виграти її.

До слова, у Чорному морі продовжується протистояння Заходу й Росії. Збільшуючи військову присутність у Чорному й Азовському морях, Росія спровокувала НАТО на дії у відповідь.

Нагадаємо, російський патріарх Кирило поїде до Північної Кореї.