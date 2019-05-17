Мей озвучить дату свої відставки після голосування угоди про Brexit



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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Прем'єр Британії сповнена рішучості забезпечити вихід з ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відмовилася назвати дату свої відставки, проте пообіцяла узгодити графік виборів нового лідера в найближчі тижні, після голосування щодо угоди про Brexit.

Як повідомляє Independent, про це йшлося під час засідання комітету Консервативної партії.

Так, за словами голови комітету Грема Брейді, він знову зустрінеться з Мей у червні, щоб «узгодити графік виборів нового лідера».

Він зазначив, що Мей сповнена рішучості забезпечити вихід з ЄС і присвячує свої зусилля забезпеченню другого читання угоди на тижні, який починається 3 червня, утвердженню даної угоди та виходу Сполученого Королівства з ЄС влітку.

Крім того, за його словами, зустріч відбудеться незалежно від того, яким буде результат голосування за угодою.

Наприкінці березня Тереза Мей заявила, що подасть у відставку з посади прем'єр-міністра, якщо британський парламент схвалить угоду про Brexit. До цього вона вже тричі намагалася провести через парламент угоду про Brexit, проте безуспішно. Наступна спроба затвердити угоду відбудеться на початку червня.

До слова, колишній міністр закордонних справ Великої Британії та екс-мер Лондона Борис Джонсон підтвердив наміри поборотися за крісло глави уряду після того, як Тереза Мей залишить посаду.