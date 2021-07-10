Мін’юст США висловив побоювання через бажання Трампа знову стати президентом

Трамп не виключив, що може повернутися до виконання обов’язків глави держави найближчим часом

Заяви колишнього президента США Дональда Трампа про можливе відновлення його на посаді є небезпечними і можуть спровокувати нові хвилі насильства у його прихильників. Про це заявили в Мін’юсті США, повідомляє CNN.

В кінці червня Трамп в інтерв’ю виданню Just the News не виключив, що може повернутися до виконання обов’язків глави держави найближчим часом, якщо вибори 2020 року буде визнано сфальсифікованими.

«Якщо вибори були фальсифікованими, людям доведеться приймати власне рішення. Це буде залежати не від мене. Це буде залежати від громадськості. Це буде залежати від політиків, коли будуть знайдені сотні тисяч вкрадених голосів. Ми повинні спостерігати, що станеться», – сказав 45-й президент США, оцінюючи ймовірність його відновлення на посаді.

У Мін’юсті США відзначили, що для відновлення Трампа на посаді немає ніяких правових механізмів, а повідомлення про сфальсифіковані вибори були повністю спростовані.

Федеральні прокурори наголосили: заяви Трампа можуть спровокувати нове насильство в країні і нівелювати досвід, отриманий після штурму Капітолію в січні цього року.

Як приклад обвинувача привели кримінальну справу одного з прихильників Трампа, який штурмував Капітолій. Ветеран морської піхоти Алекса Харкрайдера, що був засуджений за участь у заворушеннях в січні, попросив суддю припинити його відстеження через GPS і зняти з ноги електронний браслет.

«Колишній президент Трамп продовжує робити неправдиві заяви про вибори, натякати, що в найближчому майбутньому він може бути відновлений в якості президента без проведення нових виборів, і тим самим принижує жорстокий напад на Капітолій. Телебачення продовжує поширювати ці заяви, а деякі ЗМІ фактично виставляють правдивими хибним повідомленням», – заявили федеральні прокурори у відповіді на прохання Харкрайдера.