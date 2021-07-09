Байден провів телефонну розмову з Путіним: про Україну жодного слова

У Білому домі не зазначили, чи говорили Байден з Путіним про Україну

У Білому домі повідомили про те, що сьогодні відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена і Володимира Путіна. Вони говорили про кібератаки хакерів з Росії та попередній саміт США – Росія, йдеться в повідомленні Білого дому.

Зокрема, президенти «високо оцінили» роботу своїх команд після саміту, оскільки це призвело до відновлення транскордонної гуманітарної допомоги Сирії.

Байден зачепив тему кібератак російських хакерів з використанням програм-вимагачів. Напади торкнулися США та інших країн. Байден закликав Кремль вжити заходів, щоб припинити таку діяльність.

Американський президент наголосив, що США зроблять все необхідне для захисту своїх громадян перед обличчям кіберзагроз.

Напередодні Дня Незалежності США, який відзначається 4 липня, американська IT-фірма Kaseya піддалася кібератаці, в результаті чого постраждали не менше 200 компаній, що використовують її програмне забезпечення. Kaseya займається віддаленим контролем за програмами своїх клієнтів: постачальників інтернет-послуг для бізнесу.

Нагадаємо, в ході саміту в Швейцарії Байден передав президенту РФ Володимиру Путіну список секторів економіки та інфраструктури, які не повинні піддаватися кібератакам.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав три напрямки, які планує обговорити з Байденом.

7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.