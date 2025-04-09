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Скандальна конгресменка українського походження обізвала Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Скандальна конгресменка українського походження обізвала Зеленського
Раніше республіканка заявила, що Україна не поверне свої території
фото з відкритих джерел

За словами Спартц, «пропагандистська машина Зеленського» використала її інтервʼю, щоб «очорнити» адміністрацію США

Конгресменка Вікторія Спартц заявила, що газета The Telegraph спотворила її слова про Україну, а цитати, які фігурують в її інтервʼю, ніколи не було. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Спартц.

Зазначається, що на прохання команди конгресменки газета прибрала лапки з деяких заяв, але лишила двокрапку, «щоб створити враження, що це було правдиве висловлювання».

За словами республіканки, «пропагандистська машина Зеленського» використала її інтервʼю, щоб «очорнити» адміністрацію США та саму Спартц, а також «продовжити звинувачувати США в поразці Зеленського та зраді його країни».

«Не дивно, що британські ЗМІ настільки ж нечесні, як і американські, тому дозвольте мені розставити всі крапки над «і». Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти в їхній жорстокій боротьбі з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти і шахраї, як Зеленський і його маріонетковий парламент, це програшна справа», – каже вона.

Водночас конгресменка згадала й про російського диктатора Володимира Путіна заявивши, що він «може бути злом, але не дебілом».

Нагадаємо, конгресменка США українського походження Вікторія Спартц заявила, що українці мають «змиритися з втратою земель» та «вимагати відставки воєнного лідера Володимира Зеленського».

Коментуючи сварку між Трампом і Зеленським у Білому домі, конгресвумен заявила, що український президент «зробив ведмежу послугу українському народу» і «образив американського президента». Вона закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру.

Згодом речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на слова Вікторії Спартц.

В інтерв'ю британській газеті The Telegraph Спартц заявила, що «не розуміє», як українці «можуть вимагати збереження усіх територій». «Якби вони вигравали війну, то це була б зовсім інша ситуація», – стверджувала вона.

У відповідь на її заяву Тихий сказав, що «на відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були й залишаться українськими».

До слова, речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню. За словами Пєскова, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань», але поки що вони «висять у повітрі». При цьому Пєсков зазначив, що конкретні дати наступних контактів РФ і США ще не визначено.

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Теги: Вікторія Спартц Володимир Зеленський США

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