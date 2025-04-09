Скандальна конгресменка українського походження обізвала Зеленського

Раніше республіканка заявила, що Україна не поверне свої території

За словами Спартц, «пропагандистська машина Зеленського» використала її інтервʼю, щоб «очорнити» адміністрацію США

Конгресменка Вікторія Спартц заявила, що газета The Telegraph спотворила її слова про Україну, а цитати, які фігурують в її інтервʼю, ніколи не було. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Спартц.

Зазначається, що на прохання команди конгресменки газета прибрала лапки з деяких заяв, але лишила двокрапку, «щоб створити враження, що це було правдиве висловлювання».

За словами республіканки, «пропагандистська машина Зеленського» використала її інтервʼю, щоб «очорнити» адміністрацію США та саму Спартц, а також «продовжити звинувачувати США в поразці Зеленського та зраді його країни».

«Не дивно, що британські ЗМІ настільки ж нечесні, як і американські, тому дозвольте мені розставити всі крапки над «і». Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти в їхній жорстокій боротьбі з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти і шахраї, як Зеленський і його маріонетковий парламент, це програшна справа», – каже вона.

Водночас конгресменка згадала й про російського диктатора Володимира Путіна заявивши, що він «може бути злом, але не дебілом».

Нагадаємо, конгресменка США українського походження Вікторія Спартц заявила, що українці мають «змиритися з втратою земель» та «вимагати відставки воєнного лідера Володимира Зеленського».

Коментуючи сварку між Трампом і Зеленським у Білому домі, конгресвумен заявила, що український президент «зробив ведмежу послугу українському народу» і «образив американського президента». Вона закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру.

Згодом речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на слова Вікторії Спартц.

В інтерв'ю британській газеті The Telegraph Спартц заявила, що «не розуміє», як українці «можуть вимагати збереження усіх територій». «Якби вони вигравали війну, то це була б зовсім інша ситуація», – стверджувала вона.

У відповідь на її заяву Тихий сказав, що «на відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були й залишаться українськими».

До слова, речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню. За словами Пєскова, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань», але поки що вони «висять у повітрі». При цьому Пєсков зазначив, що конкретні дати наступних контактів РФ і США ще не визначено.