Під керівництвом Піта Гегсета в Пентагоні панує хаос – NYT

На помічника Гегсета скаржилися через його розповіді під час наради про похід у стриптиз-клуб

Колишній ведучий Fox News, а тепер міністр оборони США Піт Гегсет прибув до Пентагону в січні, майже не маючи досвіду роботи в уряді і маючи величезні амбіції змінити спосіб управління збройними силами. Натомість він всього за три місяці на посаді спричинив хаос, який не має аналогів в новітній історії Міністерства оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Внутрішнє коло близьких радників Піта Гегсета перебуває в «руїнах», пише видання. Трьох членів команди, яку він привів з собою в Пентагон, минулого тижня звинуватили у витоку несанкціонованої інформації та звільнили.

Четвертий нещодавно звільнений член команди, Джон Улліот, який був його головним речником, звинуватив пана Гегсета у нелояльності і некомпетентності в недільній статті в журналі Politico. Про це раніше повідомляв «Главком».

На додачу до всього, Департамент урядової ефективності Ілона Маска поставив собі за мету скоротити до 200 тис. робочих місць з 750 тис. цивільних працівників Пентагону – рівень скорочень, який, за словами Піта Гегсета, може підірвати деякі важливі функції у міністерстві оборони США.

За словами нинішніх і колишніх посадовців оборонного відомства, суперечки, які розгорталися в кабінеті міністра оборони, часто були зосереджені на дрібних бюрократичних питаннях, проте не на політичних. Співробітники скаржилися на те, що наради, які проводить обраний Пітом Гегсетом керівник апарату Джо Каспер, проходять безглуздо або ж набувають непристойного характеру.

Так одна із зустрічей, яку Каспер провів цього місяця, перетворилася на розповідь про вечір, проведений Каспером і представником спецгрупи у вашингтонському стриптиз-клубі.

Інші чиновники заявили, що Піт Гегсет та Джо Каспер не змогли налагодити процес, який би забезпечив швидке просування базових, але важливих питань через головний офіс міністерства оборони. Наприкінці січня Дональд Трамп видав указ, який закликав до створення та розгортання протиракетного щита для захисту Сполучених Штатів від нападів з боку таких супротивників, як Північна Корея та Іран. За наполяганням Білого дому, чиновники Пентагону протягом кількох днів поспіхом підготували «пакет» документів, який би дав вказівку величезному бюрократичному апарату розпочати реалізацію цього складного проєкту.

Натомість документ пролежав без підпису в офісі міністра оборони майже три тижні, в той час, як чиновники Білого дому майже щодня телефонували, щоб дізнатися про його стан.

Крім цього, в міністерстві панує недовіра до працівників: деякі посадовці повідомили, що команда Гегсета переглядає їхні старі дописи в соцмережах у пошуках можливих ознак нелояльності до Трампа.

Троє цивільних працівників Пентагону розповіли, що їхні керівники просили їх надати копії своїх резюме, щоб вони могли довести свій «патріотизм» офісу пана Гегсета.

Крім того, за словами високопосадовця з Об'єднаного штабу, Гегсет нібито пригрозив провести перевірки на детекторі брехні серед підозрюваних у витоку інформації із Signal.

Нагадаємо, Адміністрація президента США спростувала інформацію про пошук заміни міністру оборони Піту Гегсету, попри публічну підтримку. За словами Левітт, заміна міністра – це повна фейкова новина, яка заснована на одному анонімному джерелі, яке явно не має уявлення про що говорить.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він підтримує міністра оборони США Піта Гегсета після низки скандалів.