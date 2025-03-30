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Адміністрація Байдена не мала наміру дозволити українцям потопити «Москву» – NYT

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Адміністрація Байдена не мала наміру дозволити українцям потопити «Москву» – NYT
Потоплення «Москви» у американців викликало гнів
фото з відкритих джерел

Американців здивувало, що Україна має ракети які могли потопити крейсер «Москва»

Знищення російського крейсеру «Москва» відобразило неузгодженість українсько-американських відносин у перші тижні війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування New York Times.

Як зазначає видання, що потоплення «Москви» у американців викликало гнів, оскільки українці навіть не попередили їх; здивування, що Україна має ракети, здатні досягти корабля; і паніку, адже адміністрація Байдена не мала наміру надавати Україні можливість атакувати такий потужний символ російської сили.

«До Києва було направлено американських військових радників, яким пізніше дозволили приїхати ближче до місця бойових дій. Військові та офіцери ЦРУ у Вісбадені допомагали планувати та підтримувати кампанію українських ударів в анексованому Росією Криму. Нарешті військові, а потім і ЦРУ отримали зелене світло на можливість точкових ударів глибоко всередині самої Росії», – заявили у виданні.

У середині квітня 2022 року , приблизно за два тижні до зустрічі у Вісбадені, американські та українські військово-морські офіцери проводили звичайний зв’язок для обміну розвідданими, коли на екранах їхніх радарів з’явилося щось несподіване. Це було сповіщення про потоплення російського крейсера «Москва».

За словами колишнього старшого офіцера США, американці здивовано промовили «О, це ж Москва!», тоді як українці сказали: «О боже. Дуже дякуємо. До побачення».

Тоді це викликало паніку, бо адміністрація колишнього президента США Джо Байдена не планувала дозволяти українцям атаки на «такий потужний символ російської могутності».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки проведуть консультації з Саудівською Аравію, Туреччиною та деякими європейськими країнами щодо їх готовності проводити моніторинг «енергетичного перемир'я» між Україною та Росією. 

«Після домовленостей наших на другій зустрічі в Саудівській Аравії з командою США я чітко сказав Рустему Умєрову по телефону, що у мене виникає одне питання, хто здійснює моніторинг», – сказав Зеленський.

На його думку, це ключове з урахуванням трагічного досвіду України щодо будь-яких домовленості з Росією.

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Теги: росія США Москва

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