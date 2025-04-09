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Країни Євросоюзу вводять мита проти США

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Країни Євросоюзу вводять мита проти США
Тарифи ЄС проти США почнуть діяти з 15 квітня
фото з відкритих джерел

Євросоюз вважає мита США необґрунтованими, а також шкідливими як для економік обох сторін, так і для світової

Країни Європейського Союзу підтримали пропозицію Європейської комісії запровадити мита проти США як відповідь на американські мита на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, які президент Дональд Трамп увів 2 квітня. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Європейської Комісії.

Тарифи ЄС проти США почнуть діяти з 15 квітня.

Євросоюз вважає мита США необґрунтованими, а також шкідливими як для економік обох сторін, так і для світової. Європейський Союз може призупинити свої мита про США, якщо останні погодяться на справедливе та збалансоване узгоджене рішення. Разом з тим в ЄС ще раніше заявили, що вже наступного тижня почнуть стягувати мита на деякі імпортовані зі США товари.

У Єврокомісії не пишуть про деталі, на які товари та в яких обсягах введуть мита.

Bloomberg додав, що ЄС запроваджує тарифи на €21 млрд на товари зі США.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Нагадаємо, у США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом.

Раніше Дональд Трамп заявив, що завдяки запровадженим тарифам країна отримує майже $2 млрд щодня. Таку заяву він зробив у відповідь на критику митної політики його адміністрації.

Як повідомлялося, після оголошення масштабних торгівельних мит президент США Дональд Трамп втратив близько $500 млн власного капіталу

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Теги: США Європейський союз тарифи

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