Спецпосланець Путіна підвердив візит до Вашингтона для «відновлення діалогу»

Спецпосланець глави Кремля підтвердив, що 2-3 квітня за дорученням Путіна проводить зустрічі з представниками адміністрації США

Це став перший візит російського представника такого рангу до Вашингтона з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році

Російський переговірник Кирило Дмитрієв підтвердив своє перебування у Вашингтоні для зустрічі з представниками адміністрації Трампа для «відновлення діалогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

Спецпосланець глави Кремля підтвердив, що 2-3 квітня за дорученням Путіна проводить зустрічі з представниками адміністрації США.

За його словами, «діалог між Росією та США, який є надзвичайно важливим для всього світу, був повністю зруйнований за адміністрації Байдена».

«На шляху до відновлення конструктивної взаємодії в багатьох країнах світу стоять численні сили, які зацікавлені у збереженні напруженості. Ці сили свідомо спотворюють позицію Росії, намагаються зірвати будь-які кроки до діалогу, не шкодуючи на це ні засобів, ні ресурсів», – заявив Дмитрієв.

За його словами, відновлення діалогу Росії з США – поступовий процес, але «кожна зустріч, кожна відверта розмова дозволяє рухатися вперед».

«Реальне розуміння російської позиції відкриває нові можливості для конструктивної взаємодії, зокрема в інвестиційно-економічній сфері», – написав посланець Путіна.

Його поїздка стала першим візитом для переговорів російського представника такого рангу до Вашингтона з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Візит знаменує подальший крок у помітному потеплінні відносин між двома країнами після повернення президента Дональда Трампа на посаду в січні.

Дмитрієв є близьким радником Володимира Путіна і в лютому разом з іншими російськими посадовцями їздив до Ер-Ріяда в Саудівській Аравії, щоб почати обговорення врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.