Міністр транспорту Італії закликав до санкцій проти Мальти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даніло Тонінеллі

Даніло Тонінеллі звинуватив Мальту у тому, що та не приймає мігрантів

Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі закликав до санкцій проти Мальти, звинувачуючи її в тому, що країна не рятує мігрантів у Середземному морі та залишає цей тягар сусідам. Про це повідомляє Reuters.

Тонінеллі заявив, що Європейський Союз повинен був відкрити «свої порти до солідарності» і прийняти мігрантів, яких рятують на морі.

У середу Мальта не прийняла човен, на борту якого були 190 мігрантів, заявивши, що вони не перебували в небезпеці. Коли човен підійшов ближче до італійського острова Лампедуза, мігрантів прийняв корабель італійської берегової охорони.

Протягом останніх чотирьох днів корабель перебував поблизу Лампедузи, оскільки країни сперечаються про те, де він має пристати до берега.

«Тепер вони знаходяться на борту військового судна, що практично означає на італійській землі. Я сподіваюся, що Італія попросить інших країн ЄС допомогти, але Мальта дотримується міжнародного права», - заявив в неділю прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.

Мальтійський прем'єр не коментував заклик Тонінеллі до санкцій.

Джерело: Європейська правда