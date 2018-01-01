Міністри закордонних справ Німеччини і Туреччини хочуть покращити двосторонні відносини

Відносини між Берліном і Анкарою ускладнилися близько двох років

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу мають намір поліпшити двосторонні відносини. Незважаючи на те, що в останні місяці між Берліном і Анкарою спостерігалися розбіжності, необхідно зробити все можливе для подолання труднощів у відносинах, заявив Габріель на прес-конференції після зустрічі з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відносини між Берліном і Анкарою ускладнилися близько двох років

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу мають намір поліпшити двосторонні відносини. Незважаючи на те, що в останні місяці між Берліном і Анкарою спостерігалися розбіжності, необхідно зробити все можливе для подолання труднощів у відносинах, заявив Габріель на прес-конференції після зустрічі з Чавушоглу, що проходила в німецькому Госларе (Нижня Саксонія) в суботу, 6 січня.

Туреччина - важливий партнер Німеччини в багатьох областях, обидві країни пов'язує «набагато більше спільного, ніж це можна усвідомити», зазначив глава німецької дипломатії. Його турецький колега також нагадав про проблеми і напружені ситуації, які затьмарюють двосторонні відносини в останні місяці.

«У нас єдина позиція з приводу того, що ці розбіжності можуть бути подолані завдяки діалогу», - наводить слова дипломата інформагентство AFP. Разом з тим Чавушоглу зазначив, що у Анкари є «певні очікування» по відношенню до Берліну, в тому числі пов'язані із забороненою в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).

Габріель в свою чергу повідомив, що на зустрічі - поряд з іншими «дуже складними темами» - зачіпалася доля німецького журналіста турецького походження Деніза Юджель, який з лютого 2017 року перебуває в турецькій в'язниці. Його підозрюють в «пропаганді тероризму» і «розпалюванні міжнаціональної ненависті». При цьому Габріель не уточнив деталей обговорення цієї теми.

Відносини між Берліном і Анкарою ускладнилися близько двох років тому в зв'язку з низкою факторів, в тому числі скандалом навколо німецького сатирика Яна Бёмермана, прийнятої бундестагом резолюції про визнання геноцидом вигнання і масових вбивств вірмен за часів Османської імперії, а також хвилею затримань в Туреччині після невдалої спроби путчу в липні 2016 року.