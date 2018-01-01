Міністри закордонних справ Німеччини та Ірану проведуть переговори

Зустріч міністрів через акції протесту в Ірані може відбутися вже наступного тижня

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив про плани «особисто поговорити» зі своїм іранським колегою Джавадом Заріфа в зв'язку з акціями протесту в Ірані. Про це глава МЗС ФРН заявив в інтерв'ю телеканалу ZDF, передає «Інтерфакс-Україна». За словами Габріеля, він домовився з главою дипломатії Євросоюзу



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Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель

Зустріч міністрів через акції протесту в Ірані може відбутися вже наступного тижня

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив про плани «особисто поговорити» зі своїм іранським колегою Джавадом Заріфа в зв'язку з акціями протесту в Ірані.

Про це глава МЗС ФРН заявив в інтерв'ю телеканалу ZDF, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Габріеля, він домовився з главою дипломатії Євросоюзу Федерікою Могеріні про те, що переговори з Заріфом відбудуться «по можливості наступного тижня».

«Берлін має намір проводити переговори (з Тегераном) безпосередньо», - сказав міністр. У той же час Габріель, за даними телеканалу, відповів на критику про те, що Берлін «пізно і недостатньо ясно засудив» насильство по відношенню до протестуючих в Ірані. «Ми відреагували вчасно… Ми говорили, що Іран повинен змінити свою політику в регіоні», - додав міністр.

Масові акції протесту відбуваються у великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт з 28 грудня. Люди виходять на вулиці через невдоволення інфляцією, високим рівнем безробіття і проти чинної влади країни. Жертвами протестів стали вже понад 20 осіб, серед них є як цивільні особи, так і співробітники правоохоронних органів. Заарештовано понад 400 осіб.

Президент США висловив підтримку іранському народу і пообіцяв надати йому допомогу в потрібний час. У свою чергу, секретар Радбезу Ірану Алі Шахманов 2 січня заявив, що протести в країні інспіровані ззовні: на його думку, протестні настрої розпалюють в соціальних мережах влади Сполучених Штатів, Великої Британії та Саудівської Аравії.