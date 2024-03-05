Чехія збиратиме більше інформації про українських біженців: подробиці

Чехія та Україна готують нову угоду про поліцейську співпрацю

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан зустрівся у Львові із головою МВС України Ігорем Клименком. Однією із ключових тем обговорення був тимчасовий захист для українців. Чеський чиновник порушив питання обміну інформацією про українських біженців на всіх рівнях, пише proukrainu.blesk.cz.

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«Я ціную мужність України протистояти російській агресії… Україна мала і матиме нашу підтримку як моральну, так і матеріальну», – сказав Ракушан після зустрічі.

За словами чеського міністра, Чехія і надалі допомагатиме українським біженцям. Водночас Віт Ракушан зазначив, що в Чехії реєструють збільшення запитів на тимчасовий захист від українців, особливо з безпечніших західних регіонів України. За його словами, Європа повинна в майбутньому знайти рішення для українських біженців, яке не буде обтяжувати її систему надання притулку.

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Міністр внутрішніх справ Чехії після зустрічі у Львові повідомив, що Чехія та Україна готують нову угоду про поліцейську співпрацю. Вона має замінити застарілий документ 1997 року. Угода, зокрема, має забезпечити ефективну боротьбу з організованою злочинністю.

Зазначається, що Чехія буде вдячна за посилення обміну інформацією про українських біженців на всіх рівнях, тобто через посольства, а також на європейському та міжнародному рівнях.

Нагадаємо, найбільша кількість українських біженців на душу населення припадає на Чехію. Про це свідчать дані Агентства Європейського Союзу з питань притулку (EUAA).

Згідно з дослідженням, у країнах ЄС зростає кількість прохачів притулку. У міжрічному порівнянні 2023 року кількість прохачів притулку в країнах ЄС зросла на 18% – до рівня 1,14 млн осіб. Це найвищий показник із часів міграційної кризи 2015-2016 років.

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Дані ілюструють зростаючий тиск на блок через посилення війcькових дій на кордонах ЄС. Напрямом номер один минулого року залишалася Німеччина. Сирійці продовжували подавати більшість заявок, а афганці залишалися другою за чисельністю групою заявників. У той час як кількість сирійських заявників зросла на 38% порівняно з 2022 роком, кількість афганських заявників скоротилася на 11% порівняно з 2022 роком. Новим трендом стало те, що громадяни Туреччини склали третю за чисельністю групу заявників, подавши на 82% більше заявок, ніж у попередньому році.

До слова, українським біженцям, які приїхали до Чехії з початку повномаштабної війни, видали гуманітарну допомогу на суму близько $710 млн. Такі дані наводить МВС та Мінпраці Чехії.