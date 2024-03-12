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Зеленський розповів, чи буде посилення мобілізації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський розповів, чи буде посилення мобілізації
Зеленський нагадав, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків перебуває в парламенті і зміни пройшли вже перше читання.
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні»

В Україні існує дуже багато дезінформації щодо процесу мобілізації. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Le Monde та BFM TV.

«Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни і вона продовжується кожні кілька місяців. Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством», – заявив він.

Відповідаючи на питання щодо масивної мобілізації цього року, Зеленський заявив, що є чергові мобілізаційні кроки, передбачені Генштабом. «Є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно і щоквартально. І ці цифри всі є в Генштабі, і вони йдуть так, як і йшли», – зазначив він.

За його словами, мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась.

«Це не питання цього року або минулого. Це питання з початку війни. Чи вона ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних», – заявив президент.

Він зазначив, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків перебуває в парламенті і зміни пройшли вже перше читання.

«Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток», - заявив Зеленський.

Він додав, що військові хочуть відповіді що можна удосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верств суспільства.

«Тому це питання виключно парламенту на сьогодні і їх дебатів, коли вони закінчаться в комітетах ВР, тоді будуть голосуватись, але всі ці дебати не зупиняли і не продовжували мобілізацію, вона йде своїм чином», – зазначив президент.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня. До нього надійшло 4 195 поправок, які зараз доопрацьовуються в комітеті та юридичному управлінні.

До слова, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби.  Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, що урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. 

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Теги: законопроєкт Володимир Зеленський мобілізація військові закон депутат

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