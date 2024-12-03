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Між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви інтернет-кабелю

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви інтернет-кабелю
Компанія GlobalСonnect повідомила, що пошкодження були виявлені в Еспоо та Віхті на кабелях, розміщених під землею
фото: Yle

Пошкодження кабелю було виявлено в ніч на вівторок, 3 грудня

Між Швецією та Фінляндією сталося нове пошкодження підводного інтернет-кабелю. Про це повідомляє Yle з посиланням на шведські ЗМІ. 

Пошкодження кабелю було виявлено в ніч на вівторок, 3 грудня, і повідомляється, що воно сталося на території Фінляндії. За даними шведської газети Aftonbladet, фінська поліція підозрює, що йдеться про злочин. Шведська влада також проінформована.

Шведське поштово-телекомунікаційне управління (PTS) повідомило виданню Dagens Nyheter, що пошкоджено кабель постачальника послуг цифрової інфраструктури та передачі даних шведської компанії Globalconnect.

Міністр транспорту та зв'язку Фінляндії Лулу Ранне прокоментувала ситуацію в соцмережі X, заявивши, що «влада розслідує ситуацію спільно з компанією. Ми ставимося до ситуації серйозно».

Менеджер зі зв'язків із громадськістю Globalconnect Ніклас Екстрем повідомив, що пошкодження кабелю виявлені в Еспоо та Віхті.

Компанія вже працює над ремонтом двох окремо пошкоджених оптоволоконних кабелів які «викликали значний збій у Фінляндії».

Нагадаємо, Фінляндія та Німеччина почали спільне розслідування пошкодження підводного комунікаційного кабелю, що з'єднує їхні території. Інцидент викликає серйозну стурбованість на тлі напружених відносин із Росією. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Фінляндії. Повідомляється, що міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і Фінляндії Еліна Валтонен виступили із заявою, в якій наголосили на важливості захисту критичної інфраструктури.

Раніше фінська державна компанія Cinia, яка будує волоконно-оптичні мережі та надає телекомунікаційні послуги, заявила, що її підводний кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною обірвався у Балтійському морі.  Кабель довжиною 1 173 км пролягає між Сантахаміною в Гельсінкі та Ростоком у Німеччині. Через пошкодження було перервано телекомунікаційне з’єднання між країнами. Причина інциденту поки що не встановлена.

Згодом у Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв’язку, що з’єднує Литву та Швецію. Як повідомив головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс, інцидент стався в неділю вранці близько 10:00. Кабель забезпечує інтернет-зв’язок між Литвою та Швецією через три лінії. Унаслідок пошкодження пропускна здатність зменшилася на третину. Проте користувачам вдалося оперативно відновити зв’язок завдяки альтернативним маршрутам.

До слова, представники НАТО мають підозри, що Росія могла замінувати критично важливу підводну інфраструктуру Євросоюзу в Північному морі. Подібні побоювання ґрунтуються на даних, отриманих від компаній, що управляють ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями. 

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Теги: Фінляндія Швеція інтернет поліція злочин влада соцмережі

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