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«Путіна дзвінками ніхто не зупинить»: прем’єр Польщі відреагував на удар по Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Путіна дзвінками ніхто не зупинить»: прем’єр Польщі відреагував на удар по Україні
Телефонна дипломатія не може замінити підтримку України з боку Заходу, упевнений Туск
фото з відкритих джерел

Дональд Туск заявив, що наступні тижні стануть вирішальними для майбутнього світу

Після масованої російської повітряної атаки по цивільній інфраструктурі України 17 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні тижні стануть вирішальними не тільки для війни, яку веде Росія проти нашої держави, але й для майбутнього світу. Про це йдеться в його дописі у соцмережі Х (колишній Twitter).

У контексті масованого ракетно-дронового удару він наголосив, що телефонна дипломатія з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним не працює, тому Україні необхідна справжня підтримка з боку країн Заходу.

«Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Вчорашня атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу», – написав Дональд Туск, маючи на увазі недавню розмову з Путіним німецького канцлера Олафа Шольца.

Нагадаємо, Шольц поговорив з Путіним і закликав його розпочати переговори з Україною для досягнення «справедливого та тривалого миру». Це була їхня перша розмова за два роки.

Раніше стало відомо, що телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Теги: росія дипломатія міністр путін Дональд Туск Олаф Шольц соцмережі

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