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На Донеччині росіяни вбили 11-річну дитину

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На Донеччині росіяни вбили 11-річну дитину
На Донеччині під час обстрілу загинула дитина
Фото: Національна поліція

Росіяни обстріляли село Першомарʼївка на Донеччині

Росіяни вбили 11-річного хлопчика, його сестра та ще один житель зазнали поранень: поліція Донеччини документує наслідки обстрілу. Про це у своєму Телеграм-каналі інформує Національна поліція.

«20 листопада, близько 15:40 війська РФ вдарили із РСЗВ «Торнадо-С» з касетними боєприпасами по селу Першомарʼївка Краматорського району», – йдеться в повідомленні поліції.

Один зі снарядів розірвався на приватному подвір’ї. Хлопчик від отриманих травм загинув на місці. 13-річна дівчинка зазнала осколкових поранень обличчя й тіла, вона перебуває у тяжкому стані, її рятують лікарі Дніпра. З численними пораненнями госпіталізовано також 63-річного чоловіка.

До слова, від початку повномасштабної війни російська армія випустила по Україні понад 10 тис. ракет різних типів та більше 13 тис. безпілотників. Загальна вартість цих боєприпасів, витрачених на руйнування, перевищила $18 млрд. Про це інформує Радіо Свобода.

Нагадаємо, 18 листопада близько 12:00 збройні сили Росії здійснили ракетну атаку по Одесі. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Кілька днів тому рятувальники ліквідували наслідки ракетної атаки в Печерському районі столиці. Зокрема працівники ДСНС вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п'ятиповерхівку.

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Теги: армія радіо рятувальники поліція росіяни війна

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