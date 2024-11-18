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У Балтійському морі пошкоджено кабель звʼязку, що з’єднує Фінляндію з Німеччиною

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Балтійському морі пошкоджено кабель звʼязку, що з’єднує Фінляндію з Німеччиною
Служба безпеки і розвідки Фінляндії (Supo) зазначила, що на сьогодні зарано робити висновки щодо причин інциденту
фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Через пошкодження було перервано телекомунікаційне з’єднання між країнами

Фінська державна компанія Cinia, яка будує волоконно-оптичні мережі та надає телекомунікаційні послуги, заявила, що її підводний кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною обірвався у Балтійському морі. Про це йдеться у її пресрелізі.

Кабель довжиною 1 173 км пролягає між Сантахаміною в Гельсінкі та Ростоком у Німеччині. Міжнародні телекомунікаційні з’єднання Фінляндії захищені кількома маршрутами, і наслідки обриву одного кабелю залежать від рівня безпеки з’єднань постачальників послуг. Однак пошкодження кабелю обтяжує роботу інших, збільшуючи навантаження на них.

Через пошкодження було перервано телекомунікаційне з’єднання між країнами. Причина інциденту поки що не встановлена.

Глава Центру кібербезпеки Traficom Самулі Бергстрьом підтвердив факт пошкодження, а Служба безпеки і розвідки Фінляндії (Supo) зазначила, що на сьогодні зарано робити висновки щодо причин інциденту. Представники Supo припустили, що найпоширенішими причинами обриву кабелів є людська діяльність, зокрема рибальство або постановка якоря.

C-Lion1, введений в експлуатацію у 2016 році, має довжину 1173 кілометри і є єдиним прямим телекомунікаційним з’єднанням між Фінляндією та Центральною Європою
C-Lion1, введений в експлуатацію у 2016 році, має довжину 1173 кілометри і є єдиним прямим телекомунікаційним з’єднанням між Фінляндією та Центральною Європою
фото: Yle

Компанія Cinia розпочала ремонтні роботи, але поки що не може оцінити точний термін відновлення зв’язку. Зазвичай відновлення підводних кабелів займає від 5 до 15 днів.

На думку професора з кібербезпеки в Університеті Ювяскюля Тапіо Франтті, обрив, найімовірніше, був не випадковістю, а навмисною дією.

До слова, декілька днів тому російський розвідувальний корабель вивели з Ірландського моря після того, як він увійшов у контрольовані Ірландією води та патрулював територію, де знаходяться важливі підводні трубопроводи та кабелі для енергетики та Інтернету. 

Нагадаємо, представники НАТО мають підозри, що Росія могла замінувати критично важливу підводну інфраструктуру Євросоюзу в Північному морі. Подібні побоювання ґрунтуються на даних, отриманих від компаній, що управляють ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями. 

Також шість європейських країн, які мають морські кордони у Північному морі, підписали угоду про спільну роботу із захисту підводної інфраструктури, зокрема від можливих атак Росії.

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Теги: Німеччина Фінляндія інтернет рибальство море

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