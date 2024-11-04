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Нардеп пояснив, що заважає інвесторам будувати нові енергооб'єкти

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Нардеп пояснив, що заважає інвесторам будувати нові енергооб'єкти

Поки є борги, інвестори не будуватимуть нову енергетику в Україні – Гончаренко 

Держава не зацікавлює інвесторів до побудови нових потужностей енергетики та довгий час не вирішує проблему боргів перед ними, що призводить до відсутності їх бажання брати участь в конкурсах на будівництво зеленої енергетики. Про це написав нардеп Олексій Гончаренко.

«Країні критично не вистачає власних потужностей енергетики. Імпортом це ніяк не перекрити. І знаєте, в чому проблема? Що за 2 роки після перших обстрілів енергетики держава не зробила нічого, щоб використати цей час на будівництво нової генерації», – сказав він.

За його словами, після повномасштабного російського вторгнення станом на зараз інвестори добудували, лише ті проєкти, які починались раніше. При цьому, нових масштабних проєктів так запущено й не було.

«Навпаки, існуючим інвесторам в зелену енергетику боргують мільярди і на кожному кроці влада їх намагається намахати», – підкреслив Гончаренко. Він навів приклад, що 31 жовтня держава вчора провалила перший в Україні «зелений» аукціон, який би мав залучити нових інвесторів у відновлювану енергетику.

«Вони не дурні і все бачать – вкладати гроші, щоб потім роками мати борги – ніхто не буде. З такою політикою ми нічого не збудуємо», – зазначив нардеп.

Раніше експерти прогнозували, що багатомільярдні борги Гарпоку перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах. Борг ДП «Гарантований покупець» перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

Теги: Олексій Гончаренко будівництво держава аукціон влада інвестиції бізнес

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