Україна запросила у Росії перелік об'єктів для припинення взаємних ударів

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я

Київ заявив про готовність до деескалації та чекає від Москви конкретики щодо можливого енергетичного перемир'я

Україна готова домовлятися про припинення взаємних ударів по енергетичних об'єктах та очікує від Росії конкретного переліку таких об'єктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого під час брифінгу.

Тихий зазначив, що позицію України щодо можливого енергетичного перемир'я раніше вже озвучував президент Володимир Зеленський. За словами речника МЗС, Київ протягом тривалого часу сам пропонував запровадити відповідний режим припинення вогню.

Українська сторона наполягає, що домовленості мають бути взаємними та охоплювати всі визначені об'єкти. Водночас Київ очікує від Москви конкретних пропозицій, які дозволять перейти до обговорення деталей.

«Якщо росіяни готові серйозно на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це... Хотілося б, щоб і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти», – заявив Тихий.

У МЗС також наголосили на важливості зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на досягнення домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

За словами Тихого, над пошуком можливих рішень працюють і кілька інших країн-партнерів. Йдеться не лише про енергетичну сферу, а й про питання експорту зерна. Раніше про відповідну роботу партнерів повідомляв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Українська сторона заявила про готовність до кроків із деескалації та очікує аналогічної готовності від Росії. У МЗС дали зрозуміти, що подальше просування питання залежатиме, зокрема, від того, чи надасть Москва конкретні пропозиції щодо об'єктів та параметрів можливих домовленостей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив з ініціативою щодо встановлення енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

Водночас Financial Times повідомляло, що Володимир Путін не має наміру погоджуватися на енергетичне перемир'я до настання зимового періоду.







