Молдова вдвічі знизила тариф на транзит українських вантажів

Домовленість діятиме до кінця року, а вже за кілька днів країни також змінять маршрут поїзда Київ – Кишинів

Україна та Молдова домовилися вдвічі знизити вартість транзитних залізничних перевезень українських вантажів. Нові умови вже набули чинності та діятимуть до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами глави уряду, домовленості вдалося досягти за підсумками нещодавньої розмови з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном.

«За підсумками нещодавньої розмови з Прем’єр-міністром Молдови Василем Тофаном досягли домовленості про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діє з 10 серпня і до кінця 2026 року», – повідомив Корецький.

Прем'єр наголосив, що рішення має полегшити роботу українських експортерів на тлі російських атак та загроз для судноплавства у Чорному морі. Зниження вартості залізничного транзиту через Молдову створює для бізнесу додатковий маршрут для перевезення української продукції.

«Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі», – зазначив глава уряду.

Водночас домовленості Києва та Кишинева стосуються не лише вантажних перевезень. Із 17 серпня країни змінять маршрут пасажирського поїзда Київ – Кишинів.

За словами Корецького, новий маршрут має скоротити час, необхідний українським пасажирам для трансферу до міжнародного аеропорту Кишинева, та зробити таку пересадку зручнішою.

«Крім того, з 17 серпня за домовленістю між країнами, змінюємо маршрут потяга Київ – Кишинів. Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим», – повідомив прем'єр.

Корецький подякував уряду Молдови за ухвалені рішення та зазначив, що Україна продовжить роботу над розширенням співпраці між двома країнами.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість перевозити зерно залізницею через Молдову до румунського порту Констанца як безпечнішу альтернативу морському експорту. Київ уже звернувся до Кишинева з проханням встановити знижений тариф на такі перевезення.