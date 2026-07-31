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Молдова підрахувала, скільки російських ракет і дронів порушили її повітряний простір

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Молдова підрахувала, скільки російських ракет і дронів порушили її повітряний простір
Російський БпЛА впав у Молдові 25 листопада 2025 року
фото з відкритих джерел

Із 60 незаконних прольотів у 28 випадках на території Молдови виявили уламки ракет або безпілотників

За майже чотири з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України повітряний простір Молдови незаконно перетнули 60 російських та іранських ракет і безпілотників, зокрема дрони, які використовувалися як хибні цілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Teleradio-Moldova.

Як повідомили в Міністерстві оборони Молдови, Центр повітряних операцій Національної армії зафіксував і відстежив 60 таких інцидентів упродовж 2022–2026 років.

За роками кількість порушень розподілилася так:

  • 2022 рік – п'ять випадків;
  • 2023 рік – чотири;
  • 2024 рік – 15;
  • 2025 рік – 21;
  • 2026 рік (станом на липень) – 15.

За даними Міноборони, російські безпілотники пролітали практично над усією територією країни, однак найбільше таких випадків зафіксували в районах поблизу українського кордону.

Із 60 незаконних прольотів у 28 випадках на території Молдови виявили уламки ракет або безпілотників. Їх знаходили, зокрема, в Окницькому, Бричанському, Тараклійському, Оргіївському, Каушанському, Флорештському районах, а також на території невизнаного Придністров'я.

Щонайменше 12 інцидентів стосувалися безпілотників або їхніх уламків, оснащених вибухівкою. За даними молдовського Міноборони, попри падіння та вибухи дронів на території країни, загиблих або постраждалих не було.

У відомстві також нагадали громадянам, що в разі виявлення безпілотників або їхніх уламків не можна наближатися до них, торкатися чи переміщувати їх. Людей закликають відійти щонайменше на 500 метрів, запам'ятати місце знахідки та повідомити про неї за номером 112.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України Молдова неодноразово фіксувала порушення свого повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками. У кількох випадках їхні уламки або самі дрони падали на території країни, після чого Кишинів вручав Росії ноти протесту. Водночас Москва традиційно заперечувала свою причетність до цих інцидентів.

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Теги: Молдова безпілотник росія

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