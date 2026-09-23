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Президент Литви заявив, що перемога України над Росією є ключем до глобальної безпеки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Президент Литви заявив, що перемога України над Росією є ключем до глобальної безпеки
Науседа: Україна все ще гордо стоїть як незалежна держава
скріншот з відео

Науседа: «Українська мова, культура та національна ідентичність живі та процвітають»

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що «війна Росії проти України» – це «єдиний конфлікт, який становить найбільшу загрозу світовому порядку». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Науседа заявив, що Росія зазнала мінімальних територіальних здобутків і зазнала величезних втрат. 

«Однак усі ці величезні зусилля, вся ця кров і сльози, по суті, ні до чого не призвели. Україна все ще гордо стоїть як незалежна держава. Українська мова, культура та національна ідентичність живі та процвітають», – сказав Науседа під час свого виступу на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

«Загалом, окрім формально, Росія вже програла війну», – сказав він. «Однак ми всі повинні відчувати глибокий біль, спричинений цією жорстокою та безглуздою війною, і ми всі повинні об’єднати наші зусилля, щоб наблизити перемогу України».

Науседа додав: «Бо лише остаточна перемога України, захист її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, може забезпечити глобальний мир, безпеку та довіру до Статуту Організації Об’єднаних Націй».

Раніше повідомлялося, що президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну карту світу, опубліковану Організацією Об’єднаних Націй, де окупований Росією Крим зображено окремо від України.

Науседа висловив занепокоєння під час зустрічі лідерів країн Балтії з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у Нью-Йорку. Литовський президент зазначив, що карти, які використовує ООН, мають відповідати міжнародному праву та поважати суверенітет країн, їхню територіальну цілісність і визнані кордони.

Нагадаємо, у вересні Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку нової карти світу, покликаної забезпечити точніше відображення відносних площ континентів. Резолюцію підтримали 164 країни, тоді як США проголосували проти, а шість країн – Україна, Естонія, Грузія, Литва, Молдова та Сербія – утрималися.

На новій карті Африка зображена більшою, тоді як Північна Америка та Європа – меншими. Вона замінює традиційну проєкцію Меркатора, за якої території, віддалені від екватора, здаються непропорційно великими, на проєкцію, що має на меті краще відобразити фактичні відносні розміри суходолу.

На новій карті Крим позначено сірим кольором. Його колір відрізняється як від кольору Росії, так і від кольору України.

Теги: Литва ООН росія Україна війна

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