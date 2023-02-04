Найбільший ризик на фронті у 2023 році

Московити роблять перший крок і починають нові наступальні дії

Найбільший ризик кампанії 2023 року для нас це те, що це може бути кампанія без значних змін/результатів (inconclusive campaign) – тобто, що лінія фронту не зміниться радикально на нашу користь.

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Передумови для цього, на жаль, є.

Московити роблять перший крок і починають нові наступальні дії. Скоріше за все, вони виснажаться до того як досягнуть машстабних цілей – наступ найважча форма дій. Але і нас відповідні дії виснажать значною мірою – найбільший ризик – це або спалення в обороні того, що нам пообіцяли із початку 2023 року, або те, що обіцяне не освоюємо вчасно.

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Як наслідок, відкинути ослаблених московитів виявиться нІчим.

Виходить патова ситуація.

І це працюватиме проти нас – якщо ми не генеруємо протягом 6-9 місяців успіху на фронті, буде важче утримувати увагу і давати аргументи тим на Заході, хто за збільшення нам допомоги, щоб відносно швидко закінчити війну.

Дуже хочеться помилятися із цими оцінками. Хочеться, щоб після ослаблення ворога в рамках безрезультатного наступу провели власний успішний наступ.

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Але, на жаль, є певні передумови для песимізму.

Перше це те, що московитам ракетним терором вдалося змістим фокус уваги по МТД – і, як наслідок, отримання нових партій броні і арти перемістилося на більш пізній час, ніж могло б бути.

Друге це те, що наші бійці виснажуються – бої за околиці Бахмута то гарно підтверджують.