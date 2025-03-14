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У США різко збільшилась кількість крадіжок необсмаженої кави

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У США різко збільшилась кількість крадіжок необсмаженої кави
Масштабні крадіжки кавових зерен стають звичною справою для США
фото: pexels.com

У США крадіжки відбуваються організованими злочинними групами, які видають себе за транспортні компанії

У США різко зросла кількість крадіжок вантажів із необсмаженими кавовими зернами на тлі зростання цін на каву до рекордних рівнів, повідомили транспортні компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос Америки».

Проблему обговорювали учасники ринку в Г'юстоні в рамках щорічної конференції Національної асоціації кави США.

США є найбільшим споживачем кави у світі. Оскільки кавові зерна вирощуються тільки в теплих регіонах, країна змушена імпортувати майже 100% сировини і перевозити мільйони мішків з кави з портів на обжарювальні заводи – в основному на вантажівках.

«Минулого року було зафіксовано кілька десятків крадіжок, тоді як раніше такі випадки траплялися вкрай рідко», – розповів Тодд Костлі, координатор з продажу логістичних послуг у вантажній брокерській компанії Hartley Transportation з Нью-Гемпшира.

Крадіжки кави раніше відзначалися в країнах-виробниках, таких як Бразилія та В'єтнам, переважно на фермах, де зерна тимчасово зберігаються після збирання врожаю. Ці місця більш вразливі, оскільки перебувають у ізольованих районах. У січні озброєні злочинці викрали 500 мішків кави з ферми у бразильському штаті Мінас-Жерайс, повідомили місцеві правоохоронці. Збитки становили близько $230 тис.

У США крадіжки відбуваються організованими злочинними групами, які видають себе за транспортні компанії. За словами Костлі, шахраї створюють фіктивні транспортні фірми та пропонують імпортерам вигідні умови чи оперативне подання вантажівок.

«Імпортерам варто ретельніше перевіряти, з ким вони працюють, – зазначив він. – Як тільки (шахраї, – «Главком» ) отримують каву, вони зникають». Одна вантажівка перевозить близько 20 тонн необсмажених кавових зерен, що за поточних ринкових цін еквівалентно приблизно $180 тис.

Деякі учасники ринку вважають, що злочинні групи потім намагаються продати викрадену каву невеликим обжарювальним компаніям, які зазнають труднощів через зростання цін. У спробі захистити свої поставки, деякі імпортери почали вкладати в мішки з кавою пристрою для відстеження.

До слова, пошук ідеальної кави може бути гарним заняттям для фанатів напою. Туристи поділилися власними відкриттями та розповіли, у яких країнах можна знайти справді неперевершену каву.

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Теги: США економіка Бразилія продукти

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