Бразильці рубають Амазонські ліси, аби прокласти дорогу для кліматичного саміту

Майбутня дорога пролягатиме через зони, які відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття та поглинанні вуглекислого газу

У Бразилії вирубали частину Амазонського лісу, щоб прокласти через нього чотирисмугову дорогу для проведення кліматичного саміту COP30 у листопаді 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Кліматичний саміт відбудеться в бразильському місті Белен у листопаді. Зазначається, що на нього планують приїхати майже 50 тис. людей, включно зі світовими лідерами.

Майбутня дорога завдовжки 13 км пролягатиме через зони, які відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття та поглинанні вуглекислого газу.

Майбутня дорога завдовжки 13 км пролягатиме через зони, які відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття та поглинанні вуглекислого газу фото: BBC

Через вирубку деякі місцеві мешканці вже втратили джерела доходу. Серед них – Клаудіо Верекете, який заробляв на збиранні ягід асаї. Він заявив, що «все було знищено» і ніякої компенсації від уряду він не отримав.

Науковці попереджають, що нова дорога розділить ліси, ускладнюючи міграцію тварин і загрожуючи місцевій екосистемі. «Ми втратимо територію для повернення диких тварин у природне середовище», – пояснила BBC ветеринарка Сільвія Сардінья.

Попри критику, влада продовжує підготовку до саміту. У Белені будують нові готелі, розширюють аеропорт і модернізують порт. Місцеві посадовці заявляють, що ці зміни стануть «спадщиною» для міста.

Нагадаємо, більше сотні мертвих дельфінів знайшли за останній тиждень в озері Тефе в бразильській Амазонії через рекордно високу температуру води та історичну посуху. Про це повідомляє CNN з посиланням на Інститут Мамірауа.

В Інституті Мамірауа, який фінансується Міністерством науки Бразилії, повідомили, що за тиждень усі мертві дельфіни були знайдені в озері Тефе, а причиною такої великої кількості смертей могли бути рекордно високі температури в озері та історична посуха в Амазонці. Ця новина, ймовірно, посилить занепокоєння кліматологів щодо впливу діяльності людини та екстремальних посух на регіон.

До слова, професор з Університету Флориди Роберт Вокер прогнозує, що до 2064 року амазонські ліси через періоди засухи, пожежі та діяльність людини перетворяться на посушливу рівнину, де будуть рости чагарники.