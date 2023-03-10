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Мрії диктатора: стало відомо, що запланував Путін на вересень 2023 року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Мрії диктатора: стало відомо, що запланував Путін на вересень 2023 року
фото:https://rus.bg

Формально Індія запросила Путіна на саміт G-20, але інші  країни бачити там представників країни-агресора не бажають

Путін не покидає мрій виїхати за межі Росії та, навіть, виступити на міжнародній арені. Так, згідно з розкладом на цей рік, президент Росії запланував виступити на відкритті цьогорічного саміту G-20 в Індії у вересні. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із планами очільника РФ.

За їхніми словами, Кремль планує участь Путіна у саміті, але остаточного рішення ще не ухвалено. Проте вже перенесено дати проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який був призначений на 9-10 вересня та збігався із самітом G20. Форум вирішили перенести на тиждень і дати можливість взяти у ньому участь чиновникам з Індії та Китаю. Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів на цю тему.

Формально Індія запросила Путіна на саміт G-20, і Кремль погодився. Але інші делегацій блокують його присутність на заході. Так, минулого року під тиском з боку США та їхніх союзників через війну Путін відмовився від планів відвідати зібрання в Індонезії та відправив замість нього міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Він також пропустив зустріч G-20 у Римі роком раніше, коли лише планував повномасштабне вторгнення в Україну.

На аналогічній зустрічі міністрів фінансів G-20 і керівників центральних банків не вдалося досягти консенсусу щодо формулювання участі Росії. Тож за словами людей, знайомих з рішеннями, Росія припинила посилати високопоставлених економічних чиновників на такі зібрання, вважаючи їхню участь безглуздою. 

Кремль заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін цього року відвідає Москву, оскільки торгівля між двома країнами зростає, незважаючи на санкції, накладені на Росію США та їхніми союзниками через вторгнення Путіна в Україну.

Тим часом Індія може знову надіслати міністра уряду, щоб він представляв країну на щорічному Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі в червні цього року, повідомляють люди, знайомі з дипломатичними планами Кремля. Остаточне рішення буде за прем’єр-міністром Нарендрою Моді.

Індійський лідер не провів зустрічі з Путіним минулого року, лише вдруге за останні два десятиліття. Однак Індія та Росія продовжують дипломатичні відносини, незважаючи на стурбованість Нью-Делі через війну Росії в Україні. Індія поки що не приєдналася до американських і європейських санкцій і спостерігає сплеск торгівлі з Росією після вторгнення.

Проте з листопада Кремль опинився в міжнарожній ізоляції. На зустрічі міністрів закордонних справ G-20 в Нью-Делі на початку березня Росія і Китай відкинули формулювання про війну, які були узгоджені на саміті лідерів в Індонезії менше ніж півроку тому. Вони об’єдналися, щоб завадити Індії, приймаючій країні, домовитися про компроміс.

Китай приєднується до Росії у відмові погодитися із заявою G-20 щодо війни Росія посилила свою позицію з осені після того, як США та їх союзники погодилися збільшити постачання зброї в Україну на початку цього року.

Читайте також: Глава ЦРУ: Провал Путіна в Україні протверезив Сі Цзіньпіна

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