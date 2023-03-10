Глава ЦРУ: Провал Путіна в Україні протверезив Сі Цзіньпіна

Директор ЦРУ Бернс стверджує, що Китай може змінити мислення щодо Тайваню через війну в Україні

Ніхто не спостерігав за тим, що відбувається в Україні, більш уважно, ніж глава Китаю Сі Цзіньпін. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю CNN.

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На думку Бернса, глава Китаю «певною мірою протверезився», коли побачив солідарність західних країн та їх здатність витримати деякі економічні витрати після введення проти Росії санкцій. Як пише CNN, так Бернс підкреслив, наскільки війна Росії в Україні може вплинути на позицію Китаю щодо Тайваню.

«Я думаю, що ніхто не спостерігав за діями Володимира Путіна в Україні так уважно, як Сі Цзіньпін, і що він певною мірою протверезився. Принаймні, це наш аналіз того, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і зазнати певних короткострокових економічних втрат в інтересах накладання ще більших довгострокових економічних збитків на Росію», – сказав Бернс.

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Директор ЦРУ заявив, що Сі має зважувати ці питання, коли розв'яже проблему коронавірусу, спробує відновити економічне зростання Китаю і взаємодіяти з рештою світової економіки.

Прихильники продовження підтримки України з боку США в Конгресі підтримали слова Бернса про Китай, доводячи своїм скептично налаштованим колегам, що протистояння з Китаєм є ключовою причиною для продовження допомоги Україні в її захисті від Росії.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін зробив ставку на перемогу Росії.

До слова, цього тижня президент Сі Цзіньпін звинуватив Вашингтон у спробах ізоляції його країни та стримуванні її розвитку.