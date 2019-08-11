Мусульмани світу зустрічають своє головне свято – Курбан-Байрам



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Мекка

В ці дні в долині Міна біля Мекки паломники приносять в жертву тварин

Одне з двох головних свят мусульман – Курбан-байрам – відзначають сьогодні. Свято починається через 70 днів після закінчення посту Ураза-байрам (10-го числа місяця Зуль-хіджжа, що є 12-м місяцем мусульманського місячного календаря), в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.

Про це повідомляє УНН.

В ці дні в долині Міна біля Мекки паломники приносять в жертву тварин (курбан) у память про те, як за біблійним переказом пророк Авраам (у мусульман Ібрагім), хотів принести в жертву Богу свого сина Ісаака (у мусульман Ісмаїла). Але Бог послав архангела Гавриїла (Джабраїла) з баранцем і врятував Авраамові сина. Те саме роблять віряни всього мусульманського світу.

В ритуал свята входить особлива молитва, під час якої кожен мусульманин зобов’язаний зарізати вівцю, корову чи верблюда, до того кров тварини обов’язково повинна окропити землю, а не камінь чи асфальт, що є також даниною родючості землі.

А на сайті УММА повідомили час для проведення молитви, зазначивши, що «святкова молитва читається один раз, усім зібранням. Якщо ви спізнитеся, то не зможете прочитати її окремо»:

Отже, молитва проводиться у м. Київ – 8:00, м. Біла Церква – 8:30, м. Вінниця – 8:30, м. Дніпро – 8:00, м. Дрогобич – 8:00, м. Запоріжжя – 8:00, м. Івано-Франківськ – 7:30, м. Кам’янське – 8:00, м. Львів – 7:30, м. Луцьк – 8:00, м. Новолексіївка – 7:00, м. Одеса – 8:00, м. Рівне – 7:45, м. Сєвєродонецьк – 8:00, м. Суми – 8:00, м. Ужгород – 8:30, м. Харків – 8:00, м. Хмельницький – 7:30, м. Чернівці – 8:00.

Як повідомлялося, два мільойни мусульман зібралися на горі Арафат.