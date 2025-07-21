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Керівництво Академії МВС розібрало квартири, яке обіцяло пільговикам і ветеранам – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Керівництво Академії МВС розібрало квартири, яке обіцяло пільговикам і ветеранам – розслідування
Керівництво Національної академії внутрішніх справ розподілило між собою службові квартири в житловому комплексі
фото: Bihus.Info

У 2017 році академія вирішила знести гуртожитки і навчальний корпус, звівши житловий комплекс з квартирами для пільговиків

Керівництво Національної академії внутрішніх справ розподілило між собою службові квартири в житловому комплексі, зведення якого раніше пояснювало необхідністю забезпечити житлом пільговиків і ветеранів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Bihus.Info

У 2017 році академія вирішила знести власні гуртожитки і навчальний корпус в Києві, на Кудряшова (Мокра) 8-10, а на звільненій ділянці у кооперації з забудовником звести житловий комплекс. Рішення тут тоді обґрунтовували тим, що гуртожитки старі й непридатні для використання, а навчальний заклад потребує житла для своїх співробітників.

У 2017 році академія вирішила знести власні гуртожитки і навчальний корпус в Києві та звести житловий комплекс
У 2017 році академія вирішила знести власні гуртожитки і навчальний корпус в Києві та звести житловий комплекс
фото: Bihus.Info

За словами журналістів, станом на той рік у квартирній черзі стояло 250 сімей співробітників, з яких 90% – пільговики (учасники бойових дій, атовці, поліцейські, чорнобильці тощо). Будівництво житлового комплексу на землі Національної академії внутрішніх справ мало допомогти вирішити цю проблему, адже за умовами договору заклад мав отримати від забудовника 28 квартир.

Як зазначає Bihus.Info, перший з двох будинків житлового комплексу «Сіті Хаб» було введено в експлуатацію у 2024 році, а вже влітку академія отримала перші 18 квартир. Житло відразу почали приватизувати співробітники, які де-юре стояли у «квартирній черзі» і нібито проживали у гуртожитках, але де-факто в них самих і їхніх родичів журналісти знайшли багато різної нерухомості.

Найбільшу із отриманих академією квартир – двокімнатне житло розміром 87 кв. м – отримала Інна Шруб, яка є начальницею відділу аналітичної роботи та організації управління Національної академії внутрішніх справ.

«Це вже не перша її приватизована квартира. У 2017 році вона вже отримувала житло,  але у 2024 подарувала його Академії, натомість забрала більшу і дорожчу квартиру в новому ЖК. Якої, втім, «потребувала» рівно настільки, що вже за два місяці продала (ринкова вартість – близько $130 тис.). Згідно з декларацією Шруб, її родина вже давно мешкає в іншій новобудові, у квартирі, оформленій на матір. Загалом же батькам Шруб та її сестрі належить девʼять квартир у Києві», – кажуть журналісти.

Найбільшу із отриманих академією квартир – двокімнатне житло розміром 87 кв. м – отримала Інна Шруб
Найбільшу із отриманих академією квартир – двокімнатне житло розміром 87 кв. м – отримала Інна Шруб
фото: Bihus.Info

За даними розслідувачів, рекорд з продажу приватизованої квартири встановив Олексій Федченко, старший викладач академії. «Отримавши державну квартиру, він продав її буквально за три тижні, відмовившись пояснювати причини. Втім, їх можна знайти в офіційних реєстрах – у його дружини у власності є вже аж три квартири в Києві, прибутковий фарм-бізнес і Land Rover Discovery за півтора мільйони. Загалом у подружжя задекларовано стільки коштів, що вони могли б просто купити таку квартиру, а не забирати її в держави», – йдеться в матеріалі.

Ще одну квартиру у житловому комплексі отримав Юрій Миронець – начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення академії. «На облік чоловік став з формулюванням «проживання у гуртожитку». І лишався в черзі навіть після того, як у 2019 році став власником двокімнатної квартири у ЖК «Оранж Парк» у Крюківщині, що під Києвом. Це житло у 2024 Миронець з себе списав, продавши квартиру власному тестю і лишившись там жити. Після чого отримав квартиру вже в ЖК «Сіті хаб». Цікаво, що наразі Миронець також будує приватний будинок у Крюківщині», – кажуть журналісти.

Нову квартиру також отримала керівниця відділу закупівель і тендерів закладу Ніна Решетинська. Вона стала на облік у 2018 році з підставою «проживання в гуртожитку». Однак вже на той час декларувала, що її родина будує приватний будинок у Гореничах – дорогому і популярному серед посадовців селі під Києвом. Будинок ввели в експлуатацію ще у 2020 році, що не завадило Решетинській у 2024 взяти квартиру від держави.

За словами журналістів, нинішній ректор академії Руслан Сербин мешкає в будинку на 400 кв. м, оформленому на маму. Однак свого часу він забрав квартиру в іншому НАВС-івському житловому комплесі – «Перлина кадетського гаю».

ЖК «Перлина кадетського гаю» збудований на землі Академії МВС
ЖК «Перлина кадетського гаю» збудований на землі Академії МВС
фото: Bihus.Info

«Цей житловий також збудований на землі НАВС – за тим же принципом, що й «Сіті Хаб», тож багато квартир там роздавали співробітникам академії. Там же приватизувала квартиру дружина проректора, Станіслава Мозоля, хоча на той момент у родини Мозолів було загалом шість квартир, два будинки і навіть готель під Буковелем. У тому ж житловому комплексі свого часу отримав службову квартиру і ще один проректор – Андрій Запотоцький. Зараз він мешкає у приватному будинку, оформленому на односельчанина, а службову квартиру родина приватизувала, продала і кошти залучила для інвестиції в нерухомість, у тому числі закордоном», – кажуть розслідувачі.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва понад 10 відсотків житлового фонду пошкоджено внаслідок російських обстрілів. У будинках здебільшого вибиті вікна та поруйновані дахи. Відремонтувати покрівлю планують до початку осінньо-зимового періоду.

До слова, власна квартира в Києві, яку можна здавати в оренду, є стабільним джерелом доходу, тому придбання нерухомості у столиці варто розглядати як інвестицію. Однак перш ніж зробити покупку, варто врахувати кілька ключових моментів.

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Теги: квартира університет МВС

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