МЗС Польщі: Росія деструктивно впливає на безпекову ситуацію в регіоні



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Польща намагається протидіяти впливу РФ на міжнародній арені

Вплив Москви на безпекову ситуацію у регіоні є деструктивним. На цьому в інтерв’ю виданню PAP наголосив заступник глави МЗС Польщі зі східних питань Марцін Пшидач.

«Ми бачимо деструктивний вплив російської політики на безпекову ситуацію в регіоні та із занепокоєнням слідкуємо за динамікою. В усіх країнах Східного партнерства, крім Білорусі, маємо справу із замороженими конфліктами: Нагорний Карабах, який є предметом спору між Вірменією та Азербайджаном, Абхазія та Південна Осетія у Грузії, Придністров’я в Молдові, Донбас та Крим в Україні. В усіх цих конфліктах активну роль відіграє Росія, однією з цілей якої є внутрішня дестабілізація сусідніх країн і затримання їх інтеграції з євроатлантичними структурами», - заявив Пшидач.

За його словами, Польща намагається протидіяти цьому на міжнародній арені, використовуючи свою присутність у Радбезі ООН, механізми ОБСЄ та інструменти Ради Європи.

«Найважливішою метою таких дій має бути вибудовування стійкості всіх східних сусідів ЄС до зовнішньої та внутрішньої кризи», - підкреслив Пшидач.

Заступник глави МЗС Польщі наголосив, що ключ до поліпшення відносин між Польщею і Росією лежить, насамперед, у Москві. Дуже важливим питанням двосторонніх відносин він назвав повернення Польщі уламків президентського літака Ту-154М, що розбився 2010 року під Смоленськом.

«Утримування власності польської держави, чим є уламки літака Ту-154М, не зрозуміле ані з політичної, ані з юридичної точок зору. Уламки літака є власністю Польщі та ми вимагаємо якомога швидшого їх повернення», - заявив польський дипломат.

Нагадаємо, дев'ять років назад під Смоленськом в Росії розбився літак з представницькою польською делегацією, тоді загинуло майже все вище керівництво Польщі, зокрема й президент Лех Качинський.

Джерело: Укрінформ