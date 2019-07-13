МЗС Росії звинуватило Туска у «черговому нападі русофобії»



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Президент Європейської ради Дональд Туск

Дональд Туск раніше заявив, що розпад СРСР став «благословенням»

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило президента Європейської ради Дональда Туска в «русофобії» через його слова про те, що розпад СРСР був благословенням для Центральної та Східної Європи.

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

У міністерстві вважають, що Туск спробував у спотвореному вигляді представити сенс висловлювання Володимира Путіна про те, що розпад СРСР був найбільшою геополітичною катастрофою XX століття.

У МЗС додали, що «розпад СРСР призвів до численних людських трагедій, коли десятки мільйонів наших співгромадян і співвітчизників відразу опинилися за кордоном, сім'ї та народи опинилися розділеними». Зокрема, це «відноситься до російськомовних жителів Прибалтики».

У російському МЗС також заявили, що у цих країнах, з 2004 року є членами ЄС, «триває порушення їх прав і груба дискримінація за національною ознакою».

«Пана Туска, судячи з усього, це не дуже турбує. Йому треба було б зайнятися саме цими заявами, а не черговим нападом русофобії», - заявили в МЗС.

Як відомо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що розпад СРСР став «благословенням».