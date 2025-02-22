Гідам гірше, туристам краще: популярний курорт в Іспанії змінює правила

Гіди в Іспанії не в захваті від нового правила, яке серед іншого означає нові обмеження як до них, так і для туристів

Популярний іспанський курорт обурив гідів новим правилом

У місті Пальма міська рада планує обмежити кількість людей у ​​туристичних групах із гідом до 20 осіб. Новий закон викликав невдоволення гідів, пише британське видання Express.

Гіди кажуть, що нове правило нерозумне, вони відчувають, що з ними поводяться як із злочинцями, а з туристами – як із тваринами.

Туристична агенція Proguies Turístics de Baleares заявила, що план міської ради Пальми обмежити кількість осіб у групі суперечить правилам Балеарських островів, які допускають групи до 70 осіб. «Зараз середній розмір групи становить від 30 до 50 осіб», – сказав президент Proguies Turístics de Baleares Габріель Росалес.

Росалес також стурбований тим, як поліція стежитиме за кількістю людей у ​​туристичній групі, оскільки туристи іноді приєднуються до неї «на льоту».

Висловивши занепокоєння з приводу того, що люди робитимуть у таких обставинах, він зазначив: «Ми збираємося наклеювати на них ярлики, як на тварин? Чи роздавати кийки, щоб відганяти «неавторизованих» туристів?».

Нове правило означатиме, що туристичний сектор може зіштовхнутися з труднощами внаслідок змін, пише The Olive Press. Проведення груп лише з 20 осіб ускладнить продаж турів, оскільки це буде фінансово невигідно, додав Росалес. І туристи теж не у захваті від нових ініціатив популярного курорту.

Але це не єдине, що може вплинути на ситуацію у регіоні. Кількість відвідувачів популярних пам'яток може скоротитися, що означає, що вони будуть приносити набагато менший дохід. Гідів також попросять пред'являти посвідчення особи у рамках нової вимоги. «Це порушує наші права на недоторканність приватного життя і суперечить законам про захист даних», – сказав Росалес.

Нагадаємо, в Іспанії туристи зіштовхнулись з величезними чергами у готелях через нові правила під час реєстрації гостей. Скарги від відпочивальників надходять із Майорки, Ібіци, Тенеріфе та інших курортів країни. Готельєри повсюдно відзначають збої та відмови системи реєстрування.