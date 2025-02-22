Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Гідам гірше, туристам краще: популярний курорт в Іспанії змінює правила

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гідам гірше, туристам краще: популярний курорт в Іспанії змінює правила
Гіди в Іспанії не в захваті від нового правила, яке серед іншого означає нові обмеження як до них, так і для туристів
фото: getyourguide.com

Популярний іспанський курорт обурив гідів новим правилом

У місті Пальма міська рада планує обмежити кількість людей у ​​туристичних групах із гідом до 20 осіб. Новий закон викликав невдоволення гідів, пише британське видання Express.

Гіди кажуть, що нове правило нерозумне, вони відчувають, що з ними поводяться як із злочинцями, а з туристами – як із тваринами. 

Туристична агенція Proguies Turístics de Baleares заявила, що план міської ради Пальми обмежити кількість осіб у групі суперечить правилам Балеарських островів, які допускають групи до 70 осіб. «Зараз середній розмір групи становить від 30 до 50 осіб», – сказав президент Proguies Turístics de Baleares Габріель Росалес.

Росалес також стурбований тим, як поліція стежитиме за кількістю людей у ​​туристичній групі, оскільки туристи іноді приєднуються до неї «на льоту».

Висловивши занепокоєння з приводу того, що люди робитимуть у таких обставинах, він зазначив: «Ми збираємося наклеювати на них ярлики, як на тварин? Чи роздавати кийки, щоб відганяти «неавторизованих» туристів?». 

Нове правило означатиме, що туристичний сектор може зіштовхнутися з труднощами внаслідок змін, пише The Olive Press. Проведення груп лише з 20 осіб ускладнить продаж турів, оскільки це буде фінансово невигідно, додав Росалес. І туристи теж не у захваті від нових ініціатив популярного курорту.

Але це не єдине, що може вплинути на ситуацію у регіоні. Кількість відвідувачів популярних пам'яток може скоротитися, що означає, що вони будуть приносити набагато менший дохід. Гідів також попросять пред'являти посвідчення особи у рамках нової вимоги. «Це порушує наші права на недоторканність приватного життя і суперечить законам про захист даних», – сказав Росалес. 

Нагадаємо, в Іспанії туристи зіштовхнулись з величезними чергами у готелях через нові правила під час реєстрації гостей. Скарги від відпочивальників надходять із Майорки, Ібіци, Тенеріфе та інших курортів країни. Готельєри повсюдно відзначають збої та відмови системи реєстрування. 

Читайте також:

Теги: туризм Іспанія президент поліція правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія перетворюється на версію Північної Кореї – Зеленський
Росія перетворюється на версію Північної Кореї – Зеленський
21 сiчня, 16:16
У 2017 році перший візит Трампа був до Ер-Ріяд, столиці Саудівської Аравії
Трамп назвав країни, які він планує відвідати першими
26 сiчня, 06:16
Євген, Ганна та Валентина – з села Дворічна. До справжнього пекла ці троє сусідів потрапили одразу після нового року
«Ничего личного, нам заплатили». Як росіяни знущалися над жителями села Дворічна
29 сiчня, 00:55
Прессекетарка Департаменту поліції і прикордонної охорони Брітта Сепп: Це міг бути підпал
У столиці Естонії згорів український ресторан. Поліція підозрює підпал
31 сiчня, 16:39
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст Piers Morgan
5 лютого, 09:15
Наразі на місці працюють усі екстрені служби
У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК
5 лютого, 14:10
Серед загиблих були старші офіцери – північнокорейські та росіяни
У Курській області загинули 20 офіцерів через удар по пункту управління РФ, – Зеленський
8 лютого, 14:51
Втрати росіян у штурмі – щонайменше рота живої сили, запевняють у «Магурі»
Росіяни із солдатами КНДР пішли в атаку на Курщині: штурм тривав понад 16 годин
8 лютого, 20:58
Правоохоронці нагадали, що підозрюваний також є обвинуваченим у кримінальному провадженні, пов’язаному з розкраданням бюджетних коштів на поставці клінкерної цегли під час будівництва колумбарної стіни
Закупівля граніту для Лісового кладовища. Справу ексдиректора ритуальної служби передано до суду
17 лютого, 14:19

Соціум

Гідам гірше, туристам краще: популярний курорт в Іспанії змінює правила
Гідам гірше, туристам краще: популярний курорт в Іспанії змінює правила
Заховане у Новій Зеландії «найчистіше озеро у світі» постраждало від туристів
Заховане у Новій Зеландії «найчистіше озеро у світі» постраждало від туристів
У Німеччині затримано росіянина, який готував теракт у посольстві Ізраїлю
У Німеччині затримано росіянина, який готував теракт у посольстві Ізраїлю
«Шапка, як у членів політбюро». Соцмережа висміяла образ Собчак під час зустрічі з Путіним
«Шапка, як у членів політбюро». Соцмережа висміяла образ Собчак під час зустрічі з Путіним
Скорочений робочий тиждень стає світовим трендом
Скорочений робочий тиждень стає світовим трендом
Бельгія щонайменше на рік відклала поставку Україні F-16: причина
Бельгія щонайменше на рік відклала поставку Україні F-16: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
28K
Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
23K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
23K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
14K
Наступний понтифік. Хто замінить тяжко хворого Папу Франциска?

Новини

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua