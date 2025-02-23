Вибори у Німеччині. Мерц оголосив про перемогу та зробив першу заяву

Мерц хоче якомога швидше зібрати дієздатний уряд

Християнсько-демократичний союз з Фрідріхом Мерцом на чолі заявив про свою перемогу на виборах Німеччини. Він закликав якомога швидше створити стабільну владу в Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

Політик подякував лідеру ХСС, прем’єру Баварії Маркусу Зедеру, своїй команді та виборцям за довіру, наголосивши, що усвідомлює усю відповідальність.

«Я також хочу засвідчити свою повагу нашим політичним опонентам. Ця виборча кампанія була дуже важкою, але необхідно було займатися найбільшими і найважливішими темами, які стоять перед нашою країною – економікою, міграцією, безпекою і зовнішньою політикою, внутрішньою безпекою, – каже він.

За словами Мерца, завдання полягає в тому, щоб якнайшвидше сформувати дієздатний уряд.

«Ми повинні швидко отримати функціонуючий уряд, щоб ми могли зробити все можливе всередині країни, щоб ми знову були присутні в Європі, і щоб світ бачив, що Німеччина знову керується надійно», – зазначив політик.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині, які відбулися в неділю, 23 лютого, ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

За екзитполами ARD, четвірка лідерів має такі результати:

Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з Фрідріхом Мерцом – 29%;

Альтернатива для Німеччини (AfD) на чолі з Аліс Вайдель – 19,5%,

Соціал-демократи (СДПН) чинного канцлера Олафа Шольца – 16%;

Партія «Зелених» на чолі колишнім віцеканцлером Робертом Хабеком – 13,5%.

«Ліві» – 8,5%.

Прогноз Forschungsgruppe Wahlen, ZDF

ХДС/ХСС на чолі з кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцем набирає 28,5 %.

За ним ідуть АдН із 20%, СДПН показує найгірший результат у своїй історії – 16,5%, «Зелені» – 12%.

«Ліві» набирають 5%, надолуживши згаяне в останні тижні. ВДП і «Союз Сари Вагенкнехт» із 5% на межі проходження в Бундестаг.

Перемога християнських демократів фактично гарантує посаду канцлера Фрідріху Мерцу. Але для цього ще належить сформувати коаліцію і поки неясно, хто стане партнерами ХДС/ХСС.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах та заявив, що він безпосередньо причетний до відповідних результатів. Шольц, виступаючи після результатів екзитполів, заявив, що поразка на виборах є «гірким результатом».

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц та кандидат у канцлери від консервативного блоку Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц провели дебати напередодні виборів до Бундестагу.

Зазначається, що дебати більшою мірою були спокійними. Серед тем, довкола яких розв'язалися гострі суперечки політиків – міграція, економічна політика Німеччини, війна в Україні.