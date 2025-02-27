Європейці назвали одну із найважливіших проблем, яка їх турбує

До слова, останні два-три роки населення Великої Британії приростає за рахунок приїжджих майже на мільйон людей на рік

Більше ніж половина респондентів з Німеччини (81%), Іспанії (80%), Швеції (73%) вважають, що рівень імміграції є надто високим

Більшість жителів країн Європи заявили, що питання надто високої міграції стало проблемою, з якою уряди їхніх країн не впоралися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на опитування YouGov, яке публікує The Guardian.

Так, серед 13 запропонованих викликів респонденти в усіх опитаних країнах віднесли імміграцію щонайменше до чотирьох найважливіших проблем.

Більшість жителів переконана, що імміграція негативно вплинула на їхню країну. Наприклад, більше ніж половина респондентів з Німеччини (81%), Іспанії (80%), Швеції (73%), Великої Британії (71%), Італії (71%), Франції (69%) та Данії (55%) вважають, що рівень імміграції був надто високим. Також німці (61%), іспанці (54%) й британці (50%) відзначили, що протягом останніх 10 років рівень імміграції є надто високим.

Більша кількість опитаних з семи країн критично оцінили підхід своїх урядів до цього питання: 83% – Німеччина, 80% – Франція, 72% – Велика Британія, відповіли, що влада погано впоралася з цією проблемою. Найнижчий показник у Данії – 52%.

Нагадаємо, нова оцінка числа іммігрантів, опублікована 28 листопада Бюро національної статистики Британії, змусила провідних політиків країни робити гучні заяви та давати пресконференції. З'ясувалося, що останні два-три роки населення Великої Британії приростає за рахунок приїжджих майже на мільйон людей на рік. Про це пише BBC.

Так 5 жовтня, Велика Британія зафіксувала новий рекорд за кількістю мігрантів, які нелегально перетнули Ла-Манш на невеликих човнах. Цього дня до британських берегів прибуло 17 човнів з 973 особами на борту.

До слова, у США за перший місяць президентства Дональда Трампа було заарештовано понад 20 тис. нелегальних мігрантів. Такі дані наводить Міністерство внутрішньої безпеки (DHS). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією видання, адміністрація Трампа розпочала масштабну імміграційну операцію одразу після його інавгурації.